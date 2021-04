Nærpolitistation glæder borgmester

Han nævner, at der blandt andet har været en del ballade i centret og et mord i Vildtbanegård. Nærpolitistationen skal ligge i tilknytning til Vildtbanegård, da politistationerne skal ligge i et såkaldt Subområde - særligt udsatte boligområder. Men placeringen bliver altså bycentret.

- Det er min forventning, at de nye nærpolitienheder kommer til at få stor betydning for den lokale tryghed og den synlige politiindsats rundt omkring i landet, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu går i gang med etableringen af dem. Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning. Jeg ser frem til at besøge de første nærpolitienheder, der allerede forventes at stå klar i år.