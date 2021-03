Nabos stige brugt på indbrudsforsøg

En stige lå frit fremme blev brugt til et indbrudsforsøg på et nabohus på Blokhusvej i Greve.

Anmelderen af indbrudsforsøget oplyser, at de ukendte gerningsmænd havde benyttet en stige til at komme op på deres balkon eller altan, da de forsøgte indbrud kort før midnat natten til tirsdag. Men anmelderen kunne samtidig oplyse, at stigen, der var brugt, ikke var hans. Stigen stammede formentligt fra naboen, hvor den lå frit tilgængelig.

Det lykkedes ikke gerningsmændene at komme ind, og politiet oplyser, at der heller ikke er tegn på forsøg på indbrud. Politiet har en teori om, at gerningsmændene formentligt er blevet overrasket, da anmelderen er kommet hjem ved midnatstid, hvor forsøget på indbrud skulle have fundet sted.