Naboer skuffede over byggeplanerne på Vandgrunden

Sydkysten - 27. maj 2020

- Vi har brugt meget tid på de dialogmøder, og den tid, kan vi nu se, har været spildt. Vi føler os trukket rundt ved næsen. Sådan lyder det fra Hasse Greis Persson, Bruce Sanders og Carsten Rud Hansen. De bor alle på Løkkekrogen i Vallensbæk Nordmark. Borgmester Henrik Rasmussen (K) forklarer nedenfor, hvordan han ser sagen.

De er skuffede over, at kommunen først har inddraget dem i udviklingen af området omkring Vandgrunden, hvorefter kommunalbestyrelsen pludseligt vedtager planer om, at der skal bygges seniorboliger på Vandgrunden.

- Vi er overraskede over, at de pludseligt vil bygge her, forklarer de.

Efter dialogmøderne med kommunen troede de området var fredet. Både fordi området i kommuneplanen, som er den samlede udviklingsplan for kommunens områder, er udlagt som rekreativt område. Ud for Vandgrunden står specifikt "Må ikke bebygges".

Mange børn Sydkysten har mødt de tre mænd ved Løkkekrogen. Det er eftermiddag, og forældrene er i fuld gang med at hente børn. En konstant strøm af små poder, som usikkert kører hjemad på deres cykler, bevæger sig forbi Vandgrunden for at komme ud på Horsestien.

- Du kan se, der er mange børn. Med endnu et byggeri, vil der komme endnu mere trafik. Det er det, vi er mest bekymrede for, forklarer Hasse Greis Persson, som er tidligere formand for grundejerforeningen Løkkekrogen.

- Vi ønsker at minimere trafikken i området, ikke få flere biler, fordi der flytter flere ind - eller mere tung trafik, når de skal bygge, siger Carsten Rud Hansen.

- Det er ikke fordi, vi har noget i mod seniorboliger. Vi er selv oppe i årene, og kunne få brug for en inden for længe, siger Hasse Greiss Persson med et grin, men fortsætter med en alvorlig mine:

- Vi har noget i mod, at de vil bygge på vandgrunden. De siger i kommunalbestyrelsen, at der er masser af grønne områder, men det gælder vist kun, hvis man tager rabatter og haver med, lyder det fra de tre herrer, som også viser avisens udsendte Vandgrunden:

I det gode vejr har flere taget plads i solen ved bassinets bred, mens en håndfuld personer går rundt med deres hunde om søen.

- Der er rigtigt mange, der bruger det. Det er et dejligt område, som vi er rigtigt mange, der nyder. Det er en meget fin grøn plet, forklarer Bruce Sanders.

Regnvandsbassin De har alle tre deltaget i borgermøderne, og her nåede de tre mænd til den opfattelse, at kommunens forvaltning frarådede byggeri på grunden.

- Fordi Vandgrunden er et regnvandsreservoir, og vandet i området står højt om vinteren og vandmængderne bliver større hvert år, så det er vigtigt at vandet kan ledes væk. I 2018 sagde forvaltningen på den baggrund, at de frarådede at bygge på grunden, lyder det fra Hasse Greis Persson.

- Nu er forvaltningen så med på at området skal bebygges, siger han.

Han viser projektskitserne fra et af dialogmøderne, hvor forvaltningen peger på problemer med en høj belægningsgrad - tæt byggeri og meget belægning - hvilket øger risikoen for lokale oversvømmelser.

Alternativ løsning De tre mænd har dermed svært ved at se, hvordan man pludseligt skal bygge på det lille grønne område, og de foreslår derfor en anden løsning:

I stedet for Vandgrunden anbefaler de, at hvis man endeligt skal bygge, at man kan tager den indhegnede sportsplads ved Vestegnens HF og VUC.

- Det er sjældent nogen bruger den, forklarer de.

- Der er mere plads, end der er ved Vandgrunden, og beboerne vil kunne få adgang fra Føtex og er tættere på både bus og tog på den anden side, forklarer Bruce Sanders.

- Det vil være en meget bedre løsning for alle, forklarer han og nævner, at kommunen ganske vist er nødt til at købe sportspladsen, hvor kommunen allerede ejer Vandgrunden, som nu skal sælges videre til en bygherre, som skal opføre ældreboligerne.

Hasse Greis Persson, Bruce Sanders og Carsten Rud Hansen fortæller, at mange af områdets øvrige beboere har det som dem, og at flere grundejerforeninger i området støtter deres arbejde for at undgå byggeriet, som kommer til at inddrage store dele af Vandgrunden og give mindre plads til gåture omkring søen - som får lov at blive.

Borgmester, Henrik Rasmussen svarer på spørgsmål:

Efter interviewet med naboerne til Vandgrunden har Sydkysten udpenslet seks pointer og spurgt Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), hvordan det hænger sammen. Forholdet om trafikken svarer borgmesteren på i et debatindlæg et andet sted på siden.

Spørgsmål og svar til Borgmester Henrik Rasmussen (K)

Naboerne er skuffede over, ikke at have fået besked om et byggeri på Vandgrunden. Samtidig er de overraskede over, at der skal bygges. Hvorfor er borgerne ikke blevet involveret i processen omkring byggeriet på Vandgrunden? Eller blevet informeret om planerne inden vi, Sydkysten, skrev om det?

- Kommuneplanen bliver revideret hver fjerde år, og i den forbindelse er et af de nye forslag, at etablere senior-egnede boliger i den nordlige del af Vallensbæk, som er blevet efterspurgt i årevis. Denne proces er kun lige begyndt. Forude venter blandt andet udbud og udarbejdelse af ny lokalplan - og herunder vil borgerne i området selvfølgelig blive inddraget og hørt, svarer borgmesteren.

Naboerne har brugt en del tid på dialogmøder omkring udvikling af området ved Løkkekrogen, og føler nu det er spildt, når der skal bygges på Vandgrunden. Hvordan forholder borgmesteren sig til den påstand?

- Det er bestemt ikke tanken, at værdien omkring søen skal forringes, tværtimod. Der kommer kun til at være boliger på sydsiden af søen, ikke rundt om den. Og søen forbliver der, så det vil stadig være muligt for børn fx at studere haletudser og sommerfuglelarver og nyde området, siger Henrik Rasmussen.

I kommuneplanen står området som rekreativt og i noten nedenunder, står der "Må ikke bebygges". Hvorfor vælger man at trodse kommuneplanen og bygge alligevel? Og er kommuneplanen så et virksomt værktøj, når man på den måde kan overrule planen?

- Som sagt bliver kommuneplanen revideret hver fjerde år, og i den forbindelse kommer der løbende nye forslag, og dette er et af dem, forklarer Henrik Rasmussen.

Naboerne mener, at det er det sidste grønne område, der er tilbage i nord. Hvorfor kan man ikke holde det fri af byggeri, når så mange benytter det?

- Det er bestemt ikke tanken, at værdien omkring søen skal forringes, tværtimod. Der kommer kun til at være boliger på sydsiden af søen, ikke rundt om den. Og søen forbliver, hvor den er i dag, lyder det fra borgmester Henrik Rasmussen.

Naboerne foreslår en anden lokation til seniorboligerne på boldbanerne ved HF og VUC. Hvad mener borgmesteren om den løsning?

- De er meget velkomne til at komme med input og ideer i høringsperioden, som er 10 uger fra 23. juni 2020 til 1. september 2020. Der er også et informationsmøde om forslaget den 27. august 2020. En af forklaringerne på, hvorfor boldbanerne ved HF og VUC ikke er hensigtsmæssigt skyldes simpelthen, at kommunen ikke ejer grunden, og derfor vil det ikke kunne finansiere et nyt parkbånd i nord.

Naboerne peger på, at vandgrunden er et vandreservoir, hvor, de mener, forvaltningen i forbindelse med dialogmøderne i 2018 påpegede, at man ikke skulle bygge mere for at sikre vandafledningen bedst muligt. Men alligevel vil kommunen nu bygge yderligere på stedet. Hvad har ændret sig?

- Vi er i dialog med HOFOR om at vandgrunden igennem hele Nordmarken kan bruges til at forsinke mere regnvand end i dag ved store regnskyl. Det betyder, at byggeri ved søen skal placeres, så mulighed for at forsinke mere regnvand stadig er der. Løsninger vil blive undersøgt i forbindelse med lokalplanarbejdet.

Den trafikale del I forhold til den trafikale del, svarede borgmesteren på et debatindlæg, som ligeledes er med i denne uges Sydkysten Ishøj/Vallensbæk-udgave:

For det første kan jeg kun beklage den gene, der er trafikalt, når vi bygger om. Jeg er helt enig i, at det kan være frustrerende. Derfor skal et nyt projekt også planlægges således, at det giver mindst muligt gene i byggeperioden.

Der har i årevis været efterspørgsel efter senior-egnede boliger i den nordlige del af Vallensbæk, og det gør vi nu noget ved. Boligerne vil for eksempel være attraktive for borgere, der gerne vil flytte til noget mindre, når børnene er flyttet hjemmefra. Samtidig frigøres der store familieegnede boliger, som der også er bud efter i Vallensbæk.

Med boligerne vil vi danne et nyt "grønt strøg" i nord, svarende til det vi har haft succes med ved Vallensbæk torv. Dette parkbånd skal løbe fra søen ved Løkkekrogen og ned til Vallensbækvej og skal netop - som I beskriver - rumme mulighed for hyggeture med leg og læring for alle generationer. Og som det "grønne strøg" skal parkbåndet finansieres ved salg af jord, som i dette tilfælde skal være til seniorboliger.

Vallensbæk er én kommune, og jeg kommer overalt i kommunen, og ser og lytter til ønsker fra nord til syd, men udvikling skaber konflikt. Vi skal være i konstant udvikling, hvis vi stadig vil være en af de mest eftertragtede kommuner i landet. Høj service, som mange andre kommuner misunder os, kommer med økonomisk vækst. VUC-grunden ejer vi ikke, så dette vil ikke kunne finansiere et nyt parkbånd i nord.

Jeg har naturligvis hørt negative tilkendegivelser om projektet, men også kommentarer om, hvorfor alt sker i syd? Nu gør vi præcis det samme i Vallensbæk nord, som er gjort i syd, dog i væsentligt mindre skala, med mulighed for byggeri fra tre etager ned til to mod eksisterende bebyggelse.

Det er bestemt ikke tanken, at værdien omkring søen skal forringes, tværtimod. Der kommer kun til at være boliger på sydsiden af søen, ikke rundt om den. Og søen forbliver der, så det vil stadig være muligt for børn at studere haletudser og sommerfuglelarver.

Som nævnt er processen kun lige begyndt. Forude venter blandt andet udbud og udarbejdelse af ny lokalplan - og herunder vil borgerne i området selvfølgelig blive inddraget og hørt.