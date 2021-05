Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøjlisten, var på tur rundt på Next i Ishøj. PR-foto

NEXT og Ishøj Kommune er klar på mere samarbejde

Sydkysten - 18. maj 2021 kl. 16:10 Kontakt redaktionen

Ishøj: Gode lokale uddannelsesmuligheder er vigtige for borgerne Ishøj og omegn. Det er erhvervs- og gymnasieskolen NEXT Uddannelse København og Ishøj Kommune enige om. Denne enighed blev gentaget, da borgmester Ole Bjørstorp samt flere kommunale embedsmænd i denne uge mødtes med flere NEXT-repræsentanter for at tale om mulighederne for at fortsætte det allerede tætte samarbejde.

Anledningen for besøget var, at NEXT gerne ville vise skolens moderniserede uddannelsesfaciliteter frem. Sidste år satte håndværkerne nemlig sidste hånd på en ombygning af skolen på Vejlebrovej 65 i Ishøj.

Men selv om de første elever begyndte at bruge de nye faciliteter allerede i august sidste år, har der på grund af covid-19 ikke været de bedste forudsætninger for at invitere eksterne gæster ind og se faciliteterne.

- Vi er rigtig glade for, at vi omsider kunne vise borgmesteren og repræsentanter fra kommunen rundt i de lokaler, som er omdrejningspunktet for undervisningen på erhvervsuddannelser, gymnasieuddannelser, 10. klasse og forskellige brobygningsforløb, siger rektor (konst.) og projektchef på NEXT Campus Ishøj, Camilla Kofoed. Hun forklarer videre:

- For NEXT er det afgørende, at vi har et godt samarbejde med kommunen. Vores uddannelser skal gerne være relevante og dække det uddannelsesbehov, borgerne i Ishøj Kommune og omegn har. Vi tror på, at et godt samarbejde og en god dialog med kommunen er et vigtigt skridt på vejen.

Borgmester: NEXT kommer til at spille en stor rolle

Med ombygningen er der blandt andet etableret et stort moderne innovations- og teknologiværksted på NEXT Campus Ishøj. Det huser en række nye industriuddannelser, men bruges også af alle andre uddannelser på adressen. Derudover har NEXT-eleverne samtidig fået en ny og moderne kantine i stueetagen i den fire etagers høje bygning.

Ishøj Kommunes borgmester Ole Bjørstorp ser NEXT spille en stor rolle - også i fremtiden.

- NEXT har bygget om, der er kommet nye uddannelser og skolen satser på at konsolidere gymnasieuddannelserne. Det er vi rigtig glade for. Der er virkelig gjort meget, og jeg tror, NEXT kommer til at spille en stor rolle, siger Ole Bjørstorp.

Han forklarer videre, at det er både i kommunens og borgernes interesse, at NEXT står stærkt i Ishøj Kommune.

- Det betyder alt, at der er gode, lokale uddannelsesmuligheder i Ishøj Kommune, for ellers vil der være langt til uddannelse for dem, der bor i kommune. Det er vigtigt, hvis kommunen skal være et attraktivt sted at bo, siger han.