Mystiske genstande var uskyldige: Savner du dine fade?

Første gang var klokken 16.33, da personalet på Tune Skole kontaktede politiet efter at have fundet en pølsemandspose med 10-15 gram hvidt pulver, som af uvisse årsager var endt i skolegården. Politiet tog posen med for at undersøge, om der skulle være tale om euforiserende stoffer, men det viste sig ikke at tilfældet, skriver politiet i dagens døgnrapport.

Til gengæld stod det hurtigt klart, at "varebetegnelsen" på en mistænkelig pakke, der blev fundet i S-toget, viste sig at være ganske rigtig. Her var det togføreren, som klokken 19.39 fortalte politiet, at han havde fundet en mistænkelig, hjemmelavet udseende pakke under et sæde. Togføreren havde fjernet pakken fra toget og stillet den på perronen på Hundige Station. Her fandt betjentene en seddel på pakken, hvor der stod, at der var serveringsfade i pakken - og her blev der lovet hverken for meget eller for lidt, for det var netop, hvad pakken indeholdt.