Museumssnak: Christian Gether møder Rane Willerslev

Oplev to museumsdirektører i uformel samtale om mødet mellem kulturhistoriske skatte og glitrende samtidskunst, når ARKENs direktør Christian Gether og Nationalmuseets direktør Rane Willerslev taler om Guld og magi i en talk på ARKEN. ARKENs aktuelle særudstilling Guld og magi er blevet til i et nyskabende samarbejde mellem ARKEN og Nationalmuseet. Tirsdag den 15. juni kl. 15.30 er der mulighed for at få et særligt indblik i tankerne bag særudstillingen og i det spændende møde mellem kunsten og kulturhistorien, når de to museers direktører - Christian Gether og Rane Willerslev - går i dialog i en talk på ARKEN. Undervejs vil de to blandt andet se nærmere på guldets betydning i kunsten og kulturhistorien og tale om de større perspektiver i samarbejdet. For hvad sker der, når genstande fra to så forskellige museer mødes på et kunstmuseum - og hvad betyder det for oplevelsen af genstandene? Museumsinspektør Gry Hedin er moderator på talken og giver indledningsvis en kort introduktion til udstillingen. Talken er gratis for gæster med entré til museet, men billetreservation er nødvendig via arken.dk/kalender