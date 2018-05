Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mulighed for borgerforslag fik medvind i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mulighed for borgerforslag fik medvind i byrådet

Sydkysten - 29. maj 2018 kl. 14:22 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften var der byrådsmøde i Greve, og her skulle partierne tage stilling til et forslag stillet af en noget bemærkelsesværdig alliance. Som DAGBLADET kunne fortælle i torsdags, er Enhedslisten og Dansk Folkeparti gået sammen om at foreslå en ordning for borgerforslag i Greve Kommune. Forslaget er desuden støttet af SF, Alternativet og Kristendemokraterne, der dog ikke sidder repræsenteret i byrådet.

I Folketinget kræver det 50.000 stillere at få et borgerforslag taget op, og i Greve Kommune ville det forholdsmæssigt svare til 450 stillere. Netop spørgsmålet om, hvor mange stillere der skal til, før et borgerforslag skal tages op i byrådet, var et af de centrale spørgsmål på mandagens byrådsmøde, hvor flere partier dog var positive over for forslaget.

- Vi kan se, at de kommuner, der har det, der svarer til de 50.000 i Folketinget, har svært ved at få borgerforslag op. Derfor blev vi enige om, at vi kunne sige 300 og så evaluere det efter et år og se, om der kommer for mange borgerforslag, så vi får for meget administration, eller om der kommer nogle rigtig gode forslag på bordet, sagde Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti på byrådsmødet, hvor hun desuden glædede sig over samarbejdet på tværs af partier.

Netop evalueringen efter et år var noget af det, som Liberal Alliances Rigge Nørmark hæftede sig positivt ved.

- Det er et super godt forslag, som vi i Liberal Alliance støtter, sagde hun.

- Vi har været lidt forbeholdne over for antallet af stillere - men Liselott har foreslået, at vi evaluerer det om et år, og så kan vi godt gå med til 300.

Niclas Bekker Poulsen fortalte, at også Socialdemokratiet er positivt indstillet over for forslaget. Dog lagde han ikke op til, at det skulle vedtages nu og her.

- Vi kunne godt tænke os at sende forslaget i Plan- og Udviklingsudvalget, som i forvejen arbejder med borgerinddragelse, og få det belyst her, så vi får tid og rum til at diskutere, hvordan det kan strikkes sammen. Noget af det, vi i hvert fald gerne vil snakke om, er, hvor mange (stillere, red.) der eventuelt skulle til, før man kan stille et forslag. Det handler jo både om ressourceforbrug for administrationen og omkostninger, men også i forhold til det demokrati, vi har, hvordan det skal fungere, sagde han.

Ideen om at sende forslaget videre til Plan- og Udviklingsudvalget mødte støtte fra Venstres Morten Dahlin.

Opfordring til partierne I udvalget vil man have mulighed for at diskutere, hvordan ordningen skal være, forklarede han.

- Der er selvfølgelig nogle tekniske ting i forhold til, hvordan man administrativt sætter det op, hvad det koster osv., som skal afklares, sagde Morten Dahlin, der også opfordrede byrådet til at lade borgerne drive de forslag, der måtte opstå, når ordningen engang bliver til virkelighed.

- Vi har jo set eksempler med den nationale ordning på Christiansborg, hvor det er politiske partier og store interesseorganisationer, som driver dagsordenen med at få de her underskrifter. Skal det give mening, skal det jo komme fra borgerne. Derfor vil jeg gerne give en opfordring til hele byrådet - inklusive mit eget parti - om at vi lader borgerne drive de her forslag, fordi ellers kan vi bare fremsætte dem selv i byrådet, sagde han.

Til det bemærkede Enhedslistens Carsten Oddershede, at det netop er en årsag til, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti foreslår en ordning, der kræver et lavere antal stillere end de 450.

- Det er ret væsentligt, at vi ikke sætter stillertallet for højt, fordi hvis man gør det, er det netop kun interesseorganisationer, der er i stand til at skrabe stillere sammen. Og ganske kort kan jeg bare sige, at erfaringerne fra for eksempel Rødovre Kommune er, at de har haft ordningen i halvandet år, og kun to forslag er nået op over 300 stillere, sagde Carsten Oddershede og tilføjede, at Rødovre Kommune dog er lidt mindre end Greve Kommune.

Han tilkendegav også, at han var glad for den positive modtagelse af forslaget, som altså blev sendt videre til behandling i Plan- og Udviklingsudvalget.