FOTO:THOMAS OLSEN 190516 POLITI GENREBILLEDER HOS VESTEGNENS POLITI Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Motorcyklist forsøgte at stikke af med 250 km/t Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorcyklist forsøgte at stikke af med 250 km/t

Sydkysten - 25. maj 2020 kl. 14:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag klokken 11.36 ville færdselspolitiet kontrollere en motorcyklist, som kørte med væsentlig højere hastighed end tilladt ad Køge Bugt Motorvejen mod nord ved Greve.

Motorcyklisten ønskede dog ikke at tale med færdselspolitiet og satte hastigheden meget op, så han med skønsmæssigt med mindst cirka 250 km/t kørte videre ad motorvejen via Avedøre/Sjællandsbroen mod København. Undervejs foretog han ifølge den forfølgende færdselspatrulje flere overhalinger højre om andre trafikanter, ligesom han kørte over for rødt lys i et lyskryds ved motorvejens afslutning på Amager.

En politipatrulje fra København assisterede og fik standset motorcyklisten på Artillerivej på Amager. Føreren var en 37-årig mand fra Kalundborg, som blev anholdt for at sikre sig hans tilstedeværelse.

En efterfølgende narkometertest indikerede, at motorcyklisten var påvirket af hash under den hurtige kørsel på motorcyklen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 37-årige blev løsladt efter endt sagsbehandling, men blev dog forinden gjort bekendt med, at hans førerret er inddraget, så han ikke længere må køre motorcykel. Politiet vil nu gå i gang med at gennemse den videooptagelse, som den forfølgende færdselspatrulje optog af den hensynsløse kørsel, hvor politiet under hensyn til egen og andre trafikanters sikkerhed kunne forfølge motorcyklisten, inden motorcyklisten hører nærmere fra politiet og bliver indkaldt til et retsmøde for at få afgjort straffen for kørslen.