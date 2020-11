Mosede Sogn har fået ny præst

glædesfyrværkeri i mig, for siden jeg så opslaget om, at Mosede sogn søgte ny

præst, har det været min drøm, at det kunne blive mig. Et ungt sogn med en

Heidi Kristine Kasper Hansen er 48 år og mor til tre børn, Bertil på 24, Gustav på 22 og Elisabeth på 14. De to ældste er flyttet hjemmefra og Elisabeth bor hjemme og går i 8. klasse. De interesserer sig for hver deres område: Bertil programmerer, Gustav arbejder ved landbruget, og Elisabeth spiller klaver og badminton i sin fritid.

for at kunne læse Bibelen og de historiske kildeskrifter på originalsproget.

speciale for mig. Nu glæder jeg mig ovenud til at begynde mit virke i Mosede

mig til at lære sognets beboere og mine nye kolleger ved kirken at kende -

sammen vil vi arbejde for at Mosede kirke er et rart sted at komme".