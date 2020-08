Mosede Kirke skal have ny præst

Ebba startede som ung og nyuddannet præst i Mosede Sogn. Det var netop på hendes 30 års fødselsdag i 1991, at den daværende menighedsrådsformand ringede til Ebba og meddelte, at hun havde fået præsteembedet, dog først som deltidspræst.

I perioden som deltidspræst gjorde Ebba et så godt indtryk/arbejde, at det var nemt for menighedsrådet at vælge den nye fuldtidspræst efter Simon Thorup - det blev selvfølgelig Ebba, der blev den nye kirkebogsførende præst i 1993.