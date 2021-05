Mosede Fort er både historiefortælling og et fristed, hvor Greveborgerne kan mødes og på længere sigt spise et måltid mad. Pressefoto

Mosede Fort får penge til udvikling

Sydkysten - 22. maj 2021 kl. 06:18

Mens Danmark har været lukket ned, har medarbejderne på museerne i Greve Kommune arbejdet videre på de udviklingsplaner, der skal gøre Mosede Fort til en attraktiv, oplevelsesrig og helhedsorienteret besøgsattraktion.

På den baggrund besluttede byrådet at bevillige 300.000 kroner til arbejdet, som også har fået 300.000 kroner fra den filantropiske forening Realdania.

- Pengene skal bringe os videre i arbejdet med at udvikle hele området, så både lokale og turister møder den væsentlige historie om Danmark og verden under 1. verdenskrig. Samtidig har vi også blik for alle de mennesker, som har lyst til at komme i området for at slappe af og måske spise et måltid mad, siger borgmester Pernille Beckmann.

Planerne for Mosede Fort er, at historien om Danmark under 1. verdenskrig med den lokale vinkel om Mosede Fort og Tune-stillingen skal skærpes og i endnu højere grad fokusere på at binde den lokale, nationale og internationale historie sammen. Udstillingerne vil i fremtiden gøre danskere, der oplevede 1. verdenskrig på forskellige måder, endnu mere synlige, og hele området omkring fortet vil blive bragt i spil med fokus på mad, bæredygtighed og bevægelse.

Udviklingsprojektet er nu i første fase, hvor Realdania og Greve Kommune har bevilliget tilsammen 600.000 kroner til arbejdet.

Borgmester Pernille Beckmann er glad for, at Mosede Forts potentialer nu for alvor bliver udfoldet:

- Det var en lang vinter, og vi glæder os alle over, hvordan det grønne i Greve Kommune springer ud samtidigt med, at meget åbner op igen. Jeg oplever også, at kommunens borgere er blevet endnu bedre til at benytte deres nærmiljø. Mosede Fort er et yndet mål for mange typer aktiviteter. Derfor er det også glædeligt, at projektet med at udvikle stedet er kommet så godt fra start.

Fra marts til oktober 2021 skal en såkaldt forundersøgelse gøre projektets vision mere konkret og skabe en realistisk plan for gennemførelse. Derefter vil museet i oktober 2021 præsentere en samlet strategi og forretningsplan samt et endeligt anlægs- og driftsbudget, der kan anvendes i den videre dialog med fonde om at medfinansiere det samlede projekt.

Både Mosede Fort og Greve Kommunes museum Grevegården er genåbnet for gæster med coronapas.

