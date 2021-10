Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt skifter valgkreds, og vil nu stille op i Brøndby-kredsen, som omfatter Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Foto: Kenn Thomsen

Morten Messerschmidt stiller op i Brøndbykredsen

På et møde tirsdag aftalte Dansk Folkepartis Brøndby-kreds og partiets næstformand Morten Messerschmidt at samarbejde frem mod næste folketingsvalg.

Sydkysten - 13. oktober 2021 kl. 08:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Morten Messerschmidt stiller op til at blive Brøndby-kredsens folketingskandidat.

- Det er med ærefrygt, at jeg stiller op her. Pia Kjærsgaard er Dansk Folkeparti i min optik. Derfor hviler der også særlige blikke på den, der skal løfte arven. Jeg er vant til at løfte store opgaver, så det glæder jeg mig til, siger forklarer Morten Messerschmidt (DF), Dansk Folkepartis næstformand.

- Jeg taler med hende hver dag, skulle jeg få brug for et godt råd, så er hun der, tilføjer han.

Med Messerschmidt får Brøndbykredsen i Københavns Omegns Storkreds en stemmesluger, som nu skal forsøge at løfte arven efter Pia Kjærsgaard, som hidtil har høstet stemmer i området. Hun har nu fået Næstved-kredsen, og Morten Messerschmidt skal, hvis alt går som planlagt, overtage Brøndbykredsen - på opfordring fra netop Pia Kærsgaard.

Pia Kjærsgaard stillede op i Københavns Omegns Storkreds, som Brøndby-kredsen er en mindre del af, og I Brøndby glæder formand for Dansk Folkepartis lokalbestyrelse, Poul Gaardbo sig over, at man nu får et stærkt kort på hånden:

- I Brøndby har vi aldrig haft en kandidat, som har haft de store chancer for at komme ind. Det har vi nu. Han er den, der samler flest stemmer, siger han og peger på, at Morten Messerschmidt fortsat har den danske stemmerekord i forhold til EU.

Ved seneste valg fik kredsens kandidat, Mette Qwinten (DF) 611 stemmer i storkredsen mod Pia Kjærsgaards knap 9953. Morten Messerschmidt fik 7554 i Nordsjællands Storkreds.

At det er et stærkt kort og mange ambitioner i spil, kan man også høre på Morten Messerschmidt. Han ser det som sin hovedopgave, at udfordre Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

- Mange af de problemer, vi har med udlændingepolitikken, er meget til stede på Vestegnen. Jeg vil meget gerne stille Tesfaye til regnskab for, hvordan regeringens politik har virket, forklarer Morten Messerschmidt.

I første omgang vil han dog lære området bedre at kende:

- Når vi er ovre kommunalvalget vil jeg tage rundt, og så vil jeg helt diskret byde mig på en kop kaffe hos borgmestrene i kredsen og få en fornemmelse af, hvad der rører sig i storkedsen, forklarer han.

Inden han kan komme på stemmesedlen til det næste folketingsvalg, skal han godkendes af den lokale bestyrelse. Hvem og hvor mange, der stiller op på opstillingsmødet, ved ingen:

- Enhver der kommer til mødet, er medlem af partiet og er godkendt som kandidat, kan stille op. Vi har haft møde med Morten i går (tirsdag 12. oktober, red.), og der er vi nået frem til, at vi gerne vil have Morten som kandidat, at Morten stiller op, og at vi i bestyrelsen anbefaler ham, siger Poul Gaardbo.

- Pia Kjærsgaard er rykket til Næstved, derfor mangler vi et stærkt navn til vestegnen, understreger Poul Gaardbo.

Selv siger Messerschmidt, at han regner med formelt at blive valgt kort efter kommunalvalget - og der burde ifølge Dansk Folkepartis næstformand ikke være noget, der kan stoppe ham:

- Jegforventer ikke Meld og Feld-sagen kommer til at betyde noget. Jeg har netop fået at vide, at Østre Landsret kan løfte sagen i februar. Der kommer nye vidner som kan understøtte mig, så jeg forventer at kunne lægge det bag mig derfra, siger Morten Messerschmidt.

Han forklarer, at det vemodigt at tage afsked med Fredensborgkredsen i Nordsjællands Stortkreds:

- Det er gode folk, som man knytter sig til. De forstår også godt de hensyn, jeg har forklaret her.