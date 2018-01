Charlotte og Niklas Milands søn Mathias blev i 2015 dokumenteret ordblind, men han har ifølge forældrene ikke fået den støtte, han har haft behov for. I september afslog kommunen at give ham 12 ugentlige støttetimer (12 lektioner a 45 minutters varighed). Nu skal Ankestyrelsen tage stilling til sagen. Arkivfoto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Mor til ordblind: Ingen reagerede på tests Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor til ordblind: Ingen reagerede på tests

Sydkysten - 23. januar 2018 kl. 09:17 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Ishøj Kommune har afvist at give 12 ugentlige støttetimer til Charlotte og Niklas Milands ordblinde søn, Mathias, betyder det ikke, at der er sat punktum i sagen. I november fortalte forældrene til avisen, at de var skuffede over, at kommunen ikke ville følge en vurdering fra en skolepsykolog om flere støttetimer til deres søn, der går i 5. klasse.

- Vi føler, at han har siddet alene i tre år uden hjælp. Der er ingen, der har taget hånd om ham fra 2. til 5. klasse. Det er også derfor, vi føler, at han er berettiget til de 12 støttetimer, forklarede Charlotte Miland til avisen den 14. november.

Forældrene fik opbakning fra Ordblindeforeningen, og siden har de været til møde med både kommune og Mathias' skole. Møder som i stedet for at bringe klarhed gav Charlotte Miland næring til ny undren. Hun fortæller, at skolepsykologen i slutningen af november gjorde hende opmærksom på, at der allerede i 2. klasse blev lavet en test på Mathias, der viste, at han havde indlæringsvanskeligheder. Hverken lærere eller kommunen var dog bekendt med den test, da hun efterfølgende spurgte ind til den.

- Jeg synes, det er chokerende, at der bliver taget nogle test på min søn, som klasselærerne ikke er gjort bekendt med, så de ved, hvordan de skal undervise ham, så man får samarbejdet og kommunikeret med de forskellige instanser om, hvad han har brug for af hjælp, siger Charlotte Miland.

Hun fortæller desuden, at den PPV, (Pædagogisk-Psykologisk Vurdering), som også blev lavet på hendes søn i 2. klasse, først kom frem i lyset, da kommunen vurderede sagen om støttetimer til Mathias tilbage i september sidste år. Ifølge Charlotte Miland kendte skolen heller ikke noget til den test.

- De test, der er blevet lavet på ham for at kunne undervise ham optimalt, er ikke blevet brugt, siger hun.

For sen indsats På skolen arbejder de nu med en handleplan, der betyder, at Mathias får mere hjælp i engelsk, ligesom kommunens ordblinderessourcelærer underviser ham en time hver uge. Charlotte Miland roser kommunen for at have ansat en ressourcelærer til ordblinde elever, men slår fast, at indsatsen i forhold til hendes søn er kommet for sent:

- Hvis de havde ydet den indsats i 2. klasse, som de gør nu, havde det også set helt anderledes ud, fortæller hun.

Mathias' sag om de 12 støttetimer skal nu afgøres i Ankestyrelsen, men nogen snarlig afgørelse er der foreløbig ikke udsigt til. På grund af arbejdspres kan der nemlig gå op til tre måneder, før sagen behandles, forklarer Charlotte Miland, som nu har fremlagt sine argumenter til styrelsen.

- Vi føler, at skolen og kommunen, eller hvem der bærer ansvaret, har svigtet ham siden 2. klasse, og at de ikke har arbejdet ud fra de test, siger hun.

Lokalavisen Sydkysten har været i kontakt med Ishøj Kommune. Her lyder det, at kommunen hverken kan be- eller afkræfte de oplysninger, som Charlotte Miland lægger frem, fordi det er en personsag.

- Vi er lige nu i et meget tæt samarbejde med forældrene om at finde en god løsning for Mathias på kort og på lang sigt, skriver René Juhl, der er centerchef for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune, i et svar til avisen.

relaterede artikler

Forældre: Mathias har brug for mere støtte 14. november 2017 kl. 10:41