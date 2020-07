Se billedserie Annie og Keld Gøthler håber, at Vallensbæk vil bevare sit image som grøn kommune. Det var netop det prædikat, der gjorde, at de flyttede til Vallensbæk for 35 år siden. Foto: Emil Kristensen

Modstandere samlede underskrifter ved Vandgrunden

Søndag var der mulighed for at skrive under på en indsigelse omkring det planlagte byggeri på vandgrunden, da der blev afholdt "åbent hus".

12. juli 2020

Der blev talt i positive vendninger om Vandgrunden i Vallensbæk, og der var bestemt ikke opbakning til planerne om at opføre byggeri, da der søndag blev afholdt "åbent hus" ved redningskransen, der står på bredden, af grønne område, som har været i vælten på det seneste.

Bag arrangementet stod nogle af de største modstandere af kommunens planer om at opføre seniorboliger i det, de kalder den sidste grønne plet i området.

Formålet med at holde åbent hus var, dels at folk kunne komme ned og få en snak om de kommende planer, men ligeså vigtigt for folkene bag var det, at der var mulighed for at udfylde og underskrive en indsigelse til kommunen.

- Vi vil gerne vise kommunen, hvor stor modstanden mod det planlagte byggeri er blandt beboerne i området, siger Hasse Persson, der var med til at stable arrangementet på benene.

- Det er vigtigt, at det foregår på den rette måde, og når folk indgiver en officiel indsigelse, så skal kommunen behandle den, når høringsfristen omkring byggeriet ophører.

Derfor er der blevet printet i alt 2500 små foldere, hvor det er muligt at krydse af, hvorfor man er utilfreds med planerne. Her kan det tilkendegives, om det handler om trafiksikkerhed, dyreliv, klimaproblemer eller andet.

- Det er muligt selv at aflevere sin indsigelse på kommunen personligt eller sende med posten. Man kan også aflevere den til os hernede, og så sørger vi for, at de bliver afleveret til kommunen, siger Hasse Persson.

Sammen med de andre initiativtagere stod han ved Vandgrunden fra klokken 10 til 12 søndag formiddag, og her var resultatet 130 udfyldte og underskrevne foldere.

- Det er meget pænt, og vi ved jo ikke, hvor mange der har afleveret en indsigelse direkte til kommunen eller har udfyldt online, siger Hasse Persson.

- Og så står vi her jo igen på næste søndag, hvor folk også er velkomne forbi, siger han.

Bevar de grønne områder Ægteparret Annie og Keld Gøthler var nogle af dem, der fandt vej til vandgrunden, og for dem bunder utilfredsheden med de planlagte seniorboliger i, at det for dem markerer endnu et skridt i en mindre grøn Vallensbæk Kommune.

- Vi flyttede hertil i 1985, siger Annie Gøthler, der bor på Løkkekrogen, der grænser op til vandgrunden.

- Dengang slog Vallensbæk sig op på at være "den grønne kommune", og det var årsagen til, at vi valgte at købe vores hus her.

De har siden 1985 set flere grønne områder blive bebygget med boliger, og nu håber de, at de kan få lov til at beholde området omkring vandgrunden.

- Det er værd at kæmpe for, og vi er glade for, at der er nogen, som går forrest, siger hun.

- For os bliver det en værdikamp om retten til at leve det gode liv, som vi havde forudset, da vi flyttede ind, og man kan virkelig se, at det er en sag, som har samlet beboere på tværs af grundejerforeninger og boligselskaber, som normalt ikke har så meget med hinanden at gøre.

Der er informationsmøde omkring Vandgrunden 3. september 2020, og der samles underskrifter frem til 31. august, lyder det fra Hasse Persson.