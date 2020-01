Modsat andre: Brøndby fortsætter med Remondis

- De fem kommuner fik, så vidt jeg har forstået, opsagt deres kontrakt fra Remondis' side. Det er en anden situation. Vi har valgt løsningen med at forlænge kontrakten, fordi vi derved undgår at skulle lave forhastede løsninger, som risikerer at give problemer. Det tager for eksempel op til halvandet år at få produceret en ny skraldebil, siger Vagn Kjær-Hansen, som forklarer at det var til kommunens fordel:

Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen (SF), var Remondis også ivrige efter at komme ud af kontrakten, men alligevel valgte kommunen at fortsætte samarbejdet:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her