Modkørende biler strejfede hinanden

Lørdag klokken 15.25 fik politiet anmeldelse om, at to bilister næsten var kørt frontalt sammen på Roskildevej ved Tranholmvej.

Det viste sig heldigvis ikke at være så dramatisk, idet to personbiler, der havde kørt i hver sin retning ad Roskildevej, havde strejfet hinanden.

Ingen var kommet til skade ved uheldet, der skete, da en 65-årig mand fra Havdrup kørte ad Roskildevej i nordlig retning. Ca. 100 meter nord for Tranholmvej kom han lidt for langt over i modsatte side af vejen, således at han med venstre side af sin bil strejfede den modkørende personbil ført af en 37-årig mand fra Sorø.