Ny omgang test bliver muligt i Vallensbæk i næste uge. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Mobilt testcenter kommer til Vallensbæk i den kommende uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobilt testcenter kommer til Vallensbæk i den kommende uge

Sydkysten - 18. oktober 2020 kl. 12:35 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Fra mandag d. 19. okt. til fredag d. 23. okt. vil det lokale testcenter holde til på Højrupgård - Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk.

Alle over to år kan blive testet mandag-fredag fra 10-16. Det er gratis, og du behøver ikke bestille tid.

Vær opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at lukke tidligere for tilgang til køen, da der ikke foretages tests efter kl. 16.00.

Vær opmærksom på følgende:

Du skal være rask og uden symptomer på corona for at blive testet på det mobile testcenter.

Har du symptomer på smitte, skal du gå i isolation og kontakte egen læge.

Du skal medbringe dit sygesikringsbevis.

Medbring også gerne tålmodighed og en flaske vand, da der kan opstå kø.

I efteråret har vi i Danmark oplevet en stigning i antallet af smittede med corona, og det er vigtigt, at vi får knækket smittekurven. Vi håber derfor, at alle vil tage godt imod tilbuddet om at blive testet.

Husk at du altid har mulighed for at blive testet. Alle personer over 18 år med et dansk cpr-nummer kan bestille tid til en test på coronaprover.dk.