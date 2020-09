Kø til det mobile testcenter foran indgangen til Kulturium Musikteater i Ishøj By Center. PR-foto

Mobilt testcenter i Ishøj udvider åbningstiden til weekenden

Sydkysten - 18. september 2020 kl. 15:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 19. og søndag den 20. september kl. 10-16 fortsætter det mobile testcenter i Ishøj med at tilbyde coronatest af borgere i Kulturium Musikteater

Fra 14.-17. september 2020 har 1901 Ishøj-borgere lagt vejen forbi Kulturium Musikteater i Ishøj By Center for at blive testet for Covid-19 (coronavirus). Nu får endnu flere muligheden, da Region Hovedstadens mobile testcenter i samarbejde med Ishøj Kommune har besluttet at udvide antallet af dage i Ishøj.

Det betyder, at Ishøj-borgerne nu også kan blive testet i weekenden den 19.-20. september fra kl. 10-16. En vigtig beslutning, mener Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

- Vi har i den seneste tid desværre set en stigning i antallet af smittetilfælde i Ishøj. Det tal skal vi have bragt ned igen. Her er det afgørende, at vi gør det nemt at blive testet for corona, og at vi ikke afskærer nogen fra muligheden, fordi de fx pga. job ikke har mulighed for at møde op indenfor åbningstiden. Det løser vi nu ved, at det mobile testcenter også holder åbent i weekenden, siger Ishøjs borgmester, der roser borgerne.

Lokalsamfundet skal løfte i flok

- Det er flot, at så mange allerede har valgt at blive testet. Der er brug for, at hver enkelt borger gør en ekstra indsats, og at vi som lokalsamfund løfter i flok, samarbejder tæt med sundhedsmyndigheder og bakker op om indsatsen, det gælder både kommune, virksomheder og foreninger. Vi skal have opsporet og hjulpet dem, som er smittet, så de ikke smitter andre. Og vi skal huske at holde afstand, vaske hænder og alle de andre gode råd for at forebygge smitte. Tænk på vores mest sårbare borgere, som ikke kan tåle at blive smittet. Det er dem, vi skal beskytte, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Smil og ingen sure miner

Hos Region Hovedstadens mobile testcenter ser medarbejderne frem til at fortsætte med at hjælpe borgere med at blive testet hen over weekenden.

"Vi er hele ugen blevet taget utrolig godt imod af borgerne, som trods ventetid har mødt os med smil og ingen sure miner. Alle har været gode til at holde afstand og følge vores anvisninger på de tidspunkter, hvor køen var lang. Så vi er mere end klar til weekendens rykind. Vi glæder os også til at fortsætte det gode samarbejde med kommunen og Kulturium," siger Christoffer Tversted, leder af den mobile enhed ved Testcenter Friheden.

Husk sundhedskort og mundbind

Du skal ikke bestille tid for at benytte det mobile testcenter. Du møder bare op i Kulturium Musikteater, Ishøj Østergade 28, med dit sundhedskort i hånden. Du skal også huske at bære mundbind, da testcentret holder til i musikteatrets café-område, hvor der er krav om, at alle gående og stående skal bære mundbind.

Børn fra 2-12 år kan blive testet, hvis de følges med en voksen. Testcentret kan ikke teste borgere, som allerede har symptomer på Covid-19 - de skal i stedet kontakte deres egen læge.