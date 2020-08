Mobilt testcenter er i Vallensbæk denne uge

Nu bliver det endnu lettere at blive testet for corona. I denne uge har Region Hovedstaden et mobilt testcenter stillet op i Vallensbæk.

De sidste par uger har Danmark oplevet en stigning i antallet af smittede med corona, og det er vigtigt, at vi får knækket smittekurven. Vallensbæk Kommune håber derfor, at alle vil tage godt imod tilbuddet om at blive testet.

Hvis man ikke har mulighed for at kigge forbi i uge 34, så husk at du altid har mulighed for at blive testet på et af regionens andre testcenter. Alle personer over 18 år med et dansk cpr-nummer kan bestille tid til en test på coronaprover.dk.