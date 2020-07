Syed Ali sælger is, bagels og sandwich i butikken Bagel & Gelato i Solrød Center nummer 19. Foto: Helle Midskov

Mobilreparatør har åbnet bagelshop og isbutik i centeret

Bagel & Gelato er navnet på Solrød Centers nyeste isbutik.

Sydkysten - 08. juli 2020 kl. 17:38 Af Helle Midskov

Solrød: Man skal bare følge duften af nybagte vafler i Solrød Center, så ender man hos Bagel & Gelato, der er åbnet i nummer 19.

Her kan man glæde ganen med hjemmelavet isvafler med kugler af hjemmelavet italiensk is og på toppen hjemmelavet guf, flødeskum og syltetøj.

Bag disken finder man blandt andre indehaver Syed Ali, som er et kendt ansigt i Solrød Center.

Syed Ali har drevet butikker i Solrød Center i 20 år. Indtil for to år siden havde han Chokocenter i nummer 43, som var en slik- og isbutik.

- Jeg var meget glad for butikken og for at have butik i Solrød Center, men arbejdet med en slikbutik er meget stort, så jeg besluttede at lukke den, da jeg på det tidspunkt også havde åbnet en anden butik med noget helt andet end vingummi og lakrids, forklarer Syed Ali.

I nu to år har Syed Ali haft butikken Solrød Mobilfix, som reparerer mobiltelefoner og sælger tilbehør til mobiltelefoner. Syed Ali er en rigtig iværksætter og efter et par år med kun en butik, syntes han, at han igen havde overskud til at åbne endnu en butik. Og ganske praktisk så ligger Bagel & Gelato dør om dør med Solrød Mobilfix.

- I butikken kan man købe isvafler med is og softice. Ud over is så kan man også købe bagels og sandwich, fortæller Syed.

Bagel & Gelato i Solrød Center nummer 19 har åbent fra klokken 11 til 20.