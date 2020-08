Mistede kontrollen over bilen

Natten til onsdag den 26. august kl 01:09 modtog vi anmeldelse om et trafikuheld på Torslundevej i Ishøj. En af vores patruljer blev sendt til stedet og kunne konstatere at der var tale om et solo-uheld, hvor en mand havde mistet kontrollen over sin bil og var kørt af vejen. Her havde han påkørt et hegn og flere buske og træer. Manden var angiveligt ikke kommet alvorligt til skade, men blev for en sikkerheds skyld bragt til hospitalet for kontrol.