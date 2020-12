Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mistænkelig sygeplejerske tog blodtrykket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistænkelig sygeplejerske tog blodtrykket

Sydkysten - 11. december 2020 kl. 10:00 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Et ægtepar på henholdsvis 88 og 82 år blev noget forbløffede, da det fredag aften klokken 20.30 ringede på døren hjemme på adressen på Bakkevolden i Greve.

Udenfor stod en dame og fortalte, at hun var sygeplejerske hos kommunen, og hun var kommet for at tage blodtrykket på den 88-årige mandlige beboer, fordi han tidligere havde været indlagt.

Ægteparret undrede sig, fordi de ikke havde nogen aftale om, at der skulle komme nogen, og derfor stillede de en masse spørgsmål til kvinden.

Dagbladet har været i kontakt med den 88-årige mand og ægteparrets søn, som ikke ønsker deres navne i avisen. De tror, at fordi de stillede de mange spørgsmål, så kom de aldrig videre end til entréen, hvor »sygeplejersken« tog blodtrykket, skrev det i sin telefon og kørte igen.

Ægteparret har efterfølgende været i kontakt med kommunen, som har fortalt dem, at de ikke kan se, at en sygeplejerske skulle have besøgt adressen, de har også været i kontakt med sygehuset, som fortæller det samme. Derudover kan de ikke via sundhed.dk se, at der er tilføjelser til journalen.

Tirsdag ringede ægteparret derfor til politiet for at fortælle om hændelsen, og hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard, at de har fået henvendelsen.

- Da der ikke blev stjålet noget eller foretaget noget kriminelt, er det ikke en sag, vi kan efterforske. Men vi har registreret det som et tip i vores system, siger han.

Han fortæller, at det ikke er ukendt for politiet, at tricktyve forsøger at tiltuske sig adgang til private hjem på kreative måder.

- Vi har set, at en udgiver sig for at være fra kommunen, hjemmeplejen eller noget tredje, og det eneste mål er at lokke beboerne væk fra entréen og ind i et andet rum. Derefter kan en medgerningsmand få adgang til boligen, siger Martin Bjerregaard.

Han opfordrer derfor til, at man ikke lukker folk ind, som man ikke har en aftale med på forhånd, og hvis man har oplevet noget lignende, skal man kontakte politiet på 114.