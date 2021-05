Bilkas varehuschef i Ishøj, Martin Reinholdt fortæller skatteminister Morten Bødskov (S), Karina Kronborg Hansen fra Næstehjælperne og borgmesterkandidat Merete Amdisen (S) om varehuset og de tiltag, de har udført under coronaen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Ministerbesøg i Bilka

Sydkysten - 28. maj 2021 kl. 17:01 Af Søren Schaadt Larsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: Fredag eftermiddag var skatteminister Morten Bødskov (S) i Bilka Ishøj, hvor han blandt andet var kommet for at se og høre mere om Bilka ToGo - Bilka webhandel, hvor folk bestiller varer på nettet og henter dem ved butikken, uden nogensinde at komme ind i supermarkedet.

- Vi skal se på Bilkas succes med ToGo og nethandel. Detailhandlen har ændret sig meget, siden coronaen ramte, forklarede ministeren om sin interesse for stedet, inden han fik en rundvisning.

Men der var også en anden dagsorden, for 1. juli træder en lov i kraft, som betyder, at det bliver lettere for supermarkeder som Bilka at give madvarer videre til organisationer, når de nærmer sig sidste salgsdato:

- Vi laver afgiftslettelser, så de får lettere ved at give varer videre til hjælpende organisationer, som Næstehjælperne i Ishøj, lød det fra ministeren, som dernæst henvendte sig til Karina Kronborg Hansen, som kommer fra Ishøjs Næstehjælpere. Og hun glæder sig over, at det bliver lettere. Det samme gør Bilkas varehuschef Martin Reinholdt:

- Det betyder, at vi får mulighed for nedsat afgift, hvis holdbarheden på varerne er blevet kort. Det gør det billigere for os at hjælpe, og så undgår vi madspild, siger han.

Den hjælp har mange i Ishøj brug for, fortæller Karina Kronborg Hansen:

- Hver 14. dag deler vi for eksempel bagervarer fra Bilka ud til økonomisk trængte familier i Ishøj, forklarer hun og Merete Amdisen (S), borgmesterkandidat og Social- og Sundhedsudvalgsformand, der også var med på rundvisningen, uddybede:

- Inden jul, og påsken og pinsen, samlede Bilka de varer, som var ved at blive for gamle, og gav den til Næstehjælperne. Det er mange varer hvert år, som risikerer at gå til spilde, hvis ikke man giver dem videre, siger hun.

Morten Bødskov blev under samtalerne vist rundt i Bilka og fik undervejs lov til at lægge nogle af ToGo-varerne op i bagagerummet hos nogle ventende kunder i deres biler.