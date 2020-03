Se billedserie Astrid Krag sidder sammen med Vanilla og læsehunden Oscar i de store, bløde puder. Oscar har givet Vanilla tro på, at hun kan finde ud af at læse og blive god til det. Foto: Helle Midskov

Minister begejstret over læsehundes evner til at hjælpe børn

Sydkysten - 11. marts 2020 kl. 16:20 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene Vanilla, Andreas, og Yunus læste højt for social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og for læsehundene Oscar og Cello.

Astrid Krag var i efteråret ved frivillighedens dag i Greve blevet så betaget af mødet med læsehunden Oscar og dens ejer, Inge Stentzer, at hun nærmest selv forleden havde inviteret sig til Greve. Ministeren ville gerne opleve en læsetime hos Oscar og have børnene til at sætter ord på, hvad det er Oscar kan og gør for dem, og deres lyst til at komme i gang med ord og bogstaver.

- Der er alt for mange børn, som kører fast i læsningen, sagde Astrid Krag (S).

Social- og indenrigsministeren er bekymret over, at de seneste undersøgelser viser, at hver syvende barn får stillet en diagnose, og at flere børn er i mistrivsel.

- For mange børn mistrives. Det er noget skidt i forhold til deres videre færd i livet. Derfor vil jeg gerne høre mere og blive inspireret, når der er frivillige, som tager initiativ og står med noget håndgribeligt og lavpraktisk, som rent faktisk viser sig at virke, uddybede hun.

Inge Stentzer, som har læsehunden, havde inviteret nogle af de børn, som går og har gået til læsehund hos hende for at give Astrid Krag en smagsprøve på, hvad der gør, at det bare er nemmere at sætte ord sammen i selskab med læsehunden frem for nogle af de krav, der bliver stillet i skolen eller af forældrene.

Oscar lytter bare

10-årige Vanilla, som kun har været til læsning hos læsehunden Oscar to gange, er ikke i tvivl om Oscars evner.

- Oscar er bare dygtig til alting. Han lytter og han retter ikke, fortalte hun, før hun satte sig ned på gulvet på de store puder sammen med Astrid Krag og læsehunden og læste om Bamsen, som var en Chow Chow. Hun fik hjælp af ministeren til at læse, at det var en blå tunge, som den hunderace har. Vanilla har børnegigt, og hun går derfor kun i skole fire dage om ugen i øjeblikket. Den ekstra fridag, som hun har, bruges så en gang om ugen i selskab med Oscar på førstesalen i Greve Borgerhus. Hun fortalte også med stolthed, at Oscar gav hende lyst til at øve sig hjemme, så hun var god, når hun læste for den. Og ingen var i tvivl om, at hun have øvet sig. Ministeren kvitterede da også med et "superflot", som tak for oplæsningen. Vanilla overlod pladsen i de bløde puder til otte-årige Andreas, som har gået til læsehund 18 gange. Men før han begyndte hos Oscar og Inge, havde han helt mistet troen på, at han nogensinde kunne knække læsekoden, men nu har han læst omkring 30 bøger for Oscar. Og Andreas var overhovedet ikke genert over, at Astrid Krag sad i puderne sammen med ham. Han læste med stolthed og glæde i stemmen om Ko og So, samtidig med at han nussede læsehunden. Han grinede sammen med ministeren over bogen og dens skøre indhold, som hun også havde læst mange gange sammen med sin søn, om soen, der får øl.

Hvor det var forældrene til Vanilla og Andreas, som havde kontaktet Inge for at gå til læsehund, så havde 14-årige Yunus selv via You Tube fundet frem til Oscar og tanken om, at Oscar kunne hjælpe ham til at blive bedre til at læse. Selv om han er stoppet med at gå til læsning hos Oscar efter seks gange, så ville han gerne læse og vise, hvor god han er blevet, og hvordan det også har givet ham selvtillid.

- Det er afslappende at læse for Oscar, og det har givet mig tro på, at jeg kan blive god til at læse, og det har gjort, at jeg har lyst til at øve mig. Og så har Inge også hjulpet mig, så jeg er kommet med hos ungdomsbrandmændene i Greve, fortalte han og læste en svær bog for ministeren. Han sluttede af med at lave alle mulige hundetricks med Oscar, som også er en del af det at gå til læsehund. Selv om Yunus er stoppet, så er det ikke sjældent, at han lige kigger ind forbi Oscar og Inge om eftermiddagen for at ae Oscar og få en snak om lidt af hvert med Inge.

Lysten til at øve sig

Inge Stentzer er ikke i tvivl om, at læsehunde giver børnene et skub i den rigtige retning, når det gælder om at blive bedre til at læse.

- Jeg har været en del af læsehunde.dk i fire og et halvt år, og foreningen har blot eksisteret i fem år. Jeg har haft 80 børn til læseforløb hos Oscar, og kun et barn er hoppet fra undervejs, fortalte Inge Stentzer, om det frivillige arbejde, som hun bruger meget tid på.

Inge Stentzer fik ideen til at gøre Oscar til læsehund, da hun så en artikel på Facebook fra Foreningen Læsehunde, som uddanner og certificerer læsehunde over hele landet.

- Det er ikke alle hunde, som egner sig til at blive læsehunde. Hundene bliver adfærdstestet, og jeg vil sige, at Australian Shepherd, som er den race Oscar er, egner sig godt til det, forklarede Inge, som er uddannet pædagog.

- Det er bare ikke svært at læse for Oscar. Han har ikke nogen forventninger og han retter ikke på børnene. Han siger ikke: Nå, hvor læser du dårligt. Han er ikke kritisk, men bare smadder tilfreds med at få en historie, mens han ligger og lytter og kigger med. Det gør, at der bliver ro på barnet og stille og roligt så vokser selvtilliden, forklarede hun og fortsatte:

-At målet først og fremmest er at styrke børnenes lyst til at læse. Når lysten er der, så bliver det nemmere og nemmere at få læst bøger og lysten til at øve sig også uden læsehund.

Astrid Krag var begejstret over at opleve og høre om, hvordan læsehunde kan hjælpe børn også med at få mere selvtillid.

- Det er vigtigt, at vi får udbredt og understøttet den slags lavpraktiske initiativer. Her i Greve stiller kommunen kun lokaler til rådighed, og så drives det på fuldstændig frivillig basis. Det er prisværdigt, sagde ministeren, som afslutningsvis fortalte, at hun ville fortælle ministerkollegaen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), om initiativet.

I Greve er der fire læsehunde.