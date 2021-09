Se billedserie Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøgte Egely, et aktivitetscenter i Ishøj, hvor han talte vaccination med en række kvinder. Foto: Kim Rasmussen

Minister: Bestemødre skal arbejde for udbredelsen af vacciner

En gruppe mødre og bedstemødre blev af integrationsminister Mattias Tesfaye (S) opfordret til at fortælle børn og børnebørn, at det er vigtigt, de får vaccinen.

Flere borgere fra Ishøj skal vaccineres. På landsplan ligger Ishøj nederst på listen over andelen af vaccinerede borgere

Derfor var integratiosnminister Mattias Tesfaye fredag morgen i Egely på Vejlebrovej i Ishøj. Her kunne Mattias Tesfaye blandt andet høre nogle af de lokale kvinder tale om, at de har været smittede - en havde svævet mellem liv og død i en respirator gennem flere måneder. Selv med den historie havde hun svært ved at overtale sine døtre til at få vaccinen. Kvinderne havde alle fået vaccinen, bortset fra en enkelt, som havde planlagt at få sin første i Egely den dag.

- Jeg har en datter, som ikke tør, fordi hun er bange for ikke at kunne blive gravid, lød det fra en af kvinderne.

Stor indsats Mattias Tesfaye og resten af regeringen, Region Hovedstaden og Ishøj Kommune gør alt, hvad de kan, for at informere borgere om, at vaccinen ikke er farlig, at den er nødvendig, samt at den ikke indeholder hverken magneter eller cmikrohips, og at det fortsat er muligt at blive gravid efter en vaccine.

Informationskampagnen er massiv, men det er svært at nå ud til de sidste og overtale dem til at få stikket.

Kvinderne i centret er en kilde til at få fortalt endnu flere, at vaccinen ikke er farlig og dybt nødvendig:

- Nogle af de mødre og bedstemødre, som vi møder her, er et hemmeligt våben. De skal sætte sig ned og snakke med deres døtre og sønner, og det kan betyde, at vi får flere vaccineret, siger ministeren.

- Hele regeringen arbejder på at få flere til at få vaccinen. Vi skal have mange flere med. Og blandt indvandrerne er der få, som har fået vaccinen, og så er jeg jo selv herfra. Det er mit eget lokalsamfund, der er ramt. Så derfor er jeg ude at sige, at det er vigtigt at blive vaccineret, forklarer ministeren.

Respekt for afvisning Han understreger, at han har respekt for de, der har taget valget om ikke at blive vaccineret, men...:

- Det skal være på et oplyst grundlag. Man skal have sat sig grundigt ind i sagerne, og der kan en historie om en kvinde, der har ligget i respirator i flere måneder måske alligevel rykke lidt, forklarer ministeren, som understreger, hvor vigtig det er, at flest muligt får vaccinen:

- Vi har udsatte, som risikerer et hårdt sygdomsforløb, og som har brug for, at vi gør den her indsats, siger Mattias Tesfaye.

Kvinderne i Egely har flere forslag til, hvordan man får bredt vaccinen ud til flere:

- Hvad med at besøge skolerne?, ville en af kvinder vide:

- Vi har faktisk i dag et hold ude på gymnasiet, forklarer Helene Døssing, vicedirektør i Region Hovedstadens akutberedskab. Hun fortæller samtidig, at regionen har 15 pop-up-vaccintaions-hold kørende. Primært på Vestegnen og i Københavns Kommune, hvor flest mangler vacciner.

Har ringet rundt Alberte Burgaard, Ishøj Kommunes velfærdsdirektør, fortæller, at Ishøj Kommune ligeledes arbejder på at udbrede vaccinen:

- Vi har ringet til 1500 personer. Af dem siger mange, »tak, men nej tak«. En stor gruppe af dem spørger om vaccinen er god nok, og peger på, at vaccinen er udviklet for hurtigt, forklarer hun og nævner samtidig, at de også bliver mødt med resten af fordommene mod vaccinen. Men der er også gode nyheder:

- Andelen af vaccinerede over 55 år er tårnhøj. Den ligger hvor den skal, så det er de sidste grupper, vi skal have med, forklarer Alberte Burgaard,

Hun forklarer at specielt blandt de unge og hos borgerne af anden etnisk herkomst er færrest, der er vaccineret. Hun peger samtidig på, at det i udsatte boligområder og i Vestegnskommunerne, som typisk ligger lavt i antallet af vacciner.

Ifølge Statens Serum Institut er 58,7 procent af Ishøjs borgere færdigvaccinerede, og 62,5 procent har fået mindst en vaccine På landsplan er tallene henholdsvis 72 og 75 procent.