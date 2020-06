Ishøj By Center har flere aktiviteter hen over sommeren. Blandt andet minigolf og feriebilletter. Arkivfoto

Minigolf-bane og feriebilletter i Ishøj By Center

Sydkysten - 28. juni 2020

Med de populære feriebilletter til både børn og voksne samt åbningen af en helt ny minigolf-bane er et besøg i Ishøj By Center et must for aktivitetsglade børnefamilier denne sommer!

Hele sommeren har du mulighed for at købe feriebilletter til både børn og voksne i Ishøj By Center. Med en billet i hånden kan du se en af otte forskellige premierefilm i Ishøj Kulturium Biograf, gå på gavejagt i centrets butikker eller prøve den helt nye minigolf-bane, som åbner i Ishøj By Center 27. juni.

Børnebilletten koster 100 kr. (værdi 270 kr.) og voksenbilletten 70 kr. (værdi 125 kr.). Billetterne kan købes fra 27. juni og til og med 9. august. Læs mere på ishoej-bycenter.dk

Minigolf - sommerens sjove nyhed!

Find din indre Tiger Woods frem, når Ishøj By Center lørdag 27. juni slår dørene op for en helt ny minigolf-bane.

- Vi har glædet os super meget til at åbne Minigolf i Ishøj By Center, så alle i Ishøj og omegn har mulighed for at få et par hyggelige timer i hinandens selskab uden at skulle køre langt væk eller betale en formue. I år er der jo sikkert mange, der skal holde ferie herhjemme, så åbningen kunne ikke passe bedre, udtaler centerchef Vibeke Lønborg.

Minigolf ligger i Ishøj Nørregade over for Borgerservice og er åbent i hele Ishøj By Centers åbningstid. Det koster 20 kr. pr. person at spille, men er gratis med sommerens feriebillet.

Udstyr udleveres i Vision herretøjsbutik.

Udsalgsshopping og lækkerier

Sommerens besøg i Ishøj By Center kan selvfølgelig suppleres med udsalgsshopping og lidt godt at spise. Udsalget ruller, og butikkerne frister lige nu med masser af mærkevarer og musthaves til stærkt nedsatte priser. Spisesteder og cafeer byder på alt fra lækker is og lune churros til friske salater og saftige burgere, så der er garanti for en helt perfekt shoppetur.