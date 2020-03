Henrik Rasmussen mener, at en lille kommune som Vallensbæk bliver dobbelt straffet i forhold til udligning.

Mindre kommuner vil være økonomisk uafhængige

Sydkysten - 08. marts 2020

- Hvis man fra Folketingets side fortsat mener, at Vallensbæk og Dragør ikke er økonomisk bæredygtige, hvorfor skal vi så straffes i udligningsordningen og dermed være nødt til at hæve skatten til et højere niveau end de kommuner, der styrer en væsentlig del af vores udgifter?

Sådan sammenfatter Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) det synspunkt, som han sammen med Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup har sendt et brev om til social- og indenrigsminister Astrid Krag og Venstres politiske ordfører Sophie Løhde, der lige nu lægger arm om at få en udligningsreform på plads.

De to borgmestre beder også om, at Christiansborg-politikerne tager et kig på styreformen i kommuner med forpligtende samarbejder og giver kommuner som Dragør og Vallensbæk fuld selvstændighed - fri for forpligtende samarbejder, der begrænser det lokale selvstyre unødvendigt.

"Ikke bæredygtige" - men skal alligevel punge ud

Som det ser ud nu, står både Vallensbæk og Dragør til at skulle betale endnu mere end hidtil i udligning til andre kommuner, og det mener de to borgmestre er mildt sagt ulogisk, fordi det i forbindelse med kommunalreformen for 13 år siden blev vurderet, at deres to kommuner ikke var bæredygtige.

I 2007 fik det kommunale Danmark nemlig en helt ny struktur, hvor de daværende 271 kommuner blev til de 98, vi kender i dag. Og undervejs i processen blev det besluttet, at kommuner med færre end 20.000 indbyggere skulle indgå i et såkaldt forpligtende samarbejde med en nabokommune. Ellers var de her mindre kommuner simpelthen ikke bæredygtige, hed det.

To af disse mindre kommuner er Vallensbæk, der har et forpligtende samarbejde med Ishøj; samt Dragør, der har et forpligtende samarbejde med Tårnby.

Det forpligtende samarbejde betyder for eksempel, at Ishøj varetager det specialiserede socialområde på vegne af Vallensbæk - det indbefatter tilbud til udsatte børn og unge samt personer med handicap eller sociale problemer. Omvendt håndterer Vallensbæk jobcenterfunktionen for Ishøj.

- Nu ser det altså ud til, at regeringen vil pumpe Vallensbæk og Dragørs borgere for endnu flere penge for at kunne give til såkaldt fattige kommuner som for eksempel Ishøj og Tårnby - netop de kommuner, som Vallensbæk og Dragør har forpligtende samarbejde med. Det er da ironisk, mener Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Det kommunale selvstyre under pres

Sammen med sin borgmesterkollega fra Dragør giver Henrik Rasmussen i brevet udtryk for, at forhandlingerne om en ny udligningsreform sætter det kommunale selvstyre under pres ved at undergrave det økonomiske fundament i flere af de såkaldt velstillede kommuner.

- I de seneste 13 år har vi lært at leve i rammerne af det forpligtende samarbejde. Men der skal ikke være tvivl om, at den omstændighed, at en anden kommune varetager forvaltningen af en række centrale og udgiftstunge områder, herunder de specialiserede områder for børn og voksne, gør det vanskeligere at styre den kommunale økonomi. Muligheden for at styre vores udgifter er således taget ud af vores hænder og lagt i en anden kommunes forvaltning, skriver de to borgmestre i brevet.

Henrik Rasmussen og Eik Dahl Bidstrup appellerer derfor til, at Vallensbæk og Dragør får mulighed for at styre udgifterne selv.

- En kommende udligningsreform bør som minimum tage højde for forskellige udskrivningsprocenter i de enkelte kommuner, så borgere i vores to kommuner med højere skat ikke straffes dobbelt, skriver de.