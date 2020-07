Mindeord over Gert Esmarch Pedersen

Gert og Mona flyttede til Ishøj fra Albertslund i 1972, og har altid været glade for at bo i Ishøj. Gert var et aktivt og engageret menneske, der både var frivillig som samarit, etablering og drift af DUI i Albertslund og ikke mindst som foreningsmenneske i adskillige foreninger, hvor han gerne påtog sig bestyrelseshverv blandt andet som formand for Torslunde-Ishøj Pensionistforening gennem 17 år. Mange i kommunen kender Gert både for de mange ture og rejser i ind- og uland for kommunens pensionister, som han var med til at arrangere og fra sangforeningen "De glade Svingere". Gert har endvidere været aktiv i Trampolinkluppen, Grundejerforeningen på Pilegårds Vænge og Pensionistforeningen i Postvæsenet.