Finn Thomasen

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om Finn Thomasen: Engageret samfundsborger og rebel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om Finn Thomasen: Engageret samfundsborger og rebel

Sydkysten - 27. august 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Mindeord over civ. ing. Finn Thomasen, Kildemarken 105, Havdrup, skrevet af hans yngste datter, Helle Judith Thomasen.

En engageret samfundsborger - rebel i nogens øjne - ægtemand, ven og Far, Finn Thomasen, Kildemarken 105, Havdrup, har endelig fået fred.

Far sov stille ind 16. august efter kærlig og respektfuld pleje på Christianshave Plejecenter i Jersie og fik dermed den slutning på sit liv, som han havde ønsket i flere år.

Far har bl.a. boet i Skovlunde og Taastrup, men adressen i Havdrup har han haft, siden byggeriet blev færdigt i 1977.

I langt de fleste af Havdrup-årene var Far engageret i foreningslivet.

Han var ivrig folkedanser og har sammen med sin hustru, Berit Aase Johansen, i mange år været med til at trampe dansen og deltaget i udvekslingsbesøg, når Solrød Kommunes venskabsbyforening, Tingsryd, kom på besøg. Ligeså, når det var svenskerne, der inviterede.

Morgensvømmerne i Solrød Svømmehal har haft Far og Berit som trofaste medlemmer indtil for nogle år siden, hvor helbredet gjorde, at Far ikke kunne være med mere.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har han støttet.

Han var formand for Havdrup Vandværk a.m.b.a., og Grundejerforeningen Kildemarken har han også været i bestyrelsen hos.

Han var bl.a. flittig skribent med synspunkter, han syntes, fortjente en offentliggørelse i de lokale medier, så når DAGBLADET og SYDKYSTEN bragte indlæg, som stred i mod hans retfærdighedssans eller politiske synspunkter, tog han til genmæle.

Tysk blev andet modersmål Far var landmandssøn fra Knivkær ved Korsør, men gik civilingeniør-vejen og fik sit første job i Tyskland i 1961. Da var blækket på hans eksamensbevis knap tørt.

Det "bekendtskab" førte siden til, at Far fik mange tyske venner og bekendte i en sen efterkrigstid, hvor mange andre på hans alder stadig havde det svært med at omgås tyskere.

Åbenhed og samarbejde på tværs af grænserne har altid været to nøgleord for Far, så derfor skulle ingen naboer udelukkes.

Og da han bestred tysk i skrift og i tale, underviste han bl.a. i Ældre Sagen Solrød på sit - nærmest - andet modersmål i adskillige år.

Bakkede altid op Personligt har Far altid bakket op om mig og mit, professionelt som tidligere lokalredaktør på DAGBLADET i Borup og som redaktør på SYDKYSTEN, samt som privatperson.

Når det har knebet med humøret, har Far også været der for mig som en trofast støtte, til trods for, at han selv i mange af sine voksne år døjede med sit eget humør og til sidst havde svært ved overhovedet at se en mening med livet.

Motionsribben på førstesalen, som Far brugte tit og ofte, har jeg grinet af. Hvorfor dog ikke gå til noget "rigtigt"?

Ved siden af på kommoden står en hjemmegjort guldmedalje. Den fik Far, da han i en efterårsferieuge i 1997 gennemførte en cykeltur til Berlin tur/retur - en tohjulet bedrift med anhænger på 680 km - og masser af besøg hos venner.

Badmintonketsjeren har han flittigt brugt i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening. 10 år blev det til som aktiv udøver.

Hans morgengymnastik - også når vi i tre generationer var på cykelferier sammen - har jeg rystet på hovedet af. Men - det har jo virket.

Far blev 90 år.

Finn Thomasen efterlader sig hustru Berit, fire børn, otte børnebørn samt seks oldebørn.

Bisættelsen har fundet sted for den nærmeste familie.