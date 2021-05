Holger Axel. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord for Holger Axel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord for Holger Axel

Sydkysten - 03. maj 2021 kl. 16:04 Kontakt redaktionen

Holger Axel er død efter en længere tids sygdom. Han blev 74 år gammel. Holger vat et mange-facetteret menneske. Et begavet menneske som bevarede sin nysgerrighed hele livet, hvilket man kunne forvisse sig om, hvis man gik i gang med at se de mange bogtitler, der var i hans meget store bogreol.

Hans store begavelse gav sig udtryk på mange måder. Han spillede klarinet, han læste åndsvidenskab og formidlede den i studiekredse, han gav zoneterapi og lærte om healing - men derudover bestod han eksamen i jura.

Han var et samfundsengageret menneske, der i en periode kastede sig ind i lokalpolitik i Ishøj i Socialdemokratiet - og hele vejen igennem var han et kærligt og omsorgsfuldt (godmodig og forsigtig) og et meget tænksomt menneske, som fuldt ud udfyldte de arbejdsmæssige roller, han kom i som arbejdsformidler, jobkonsulent og leder på Bredkærgaard.

Man følte sig tryg og godt tilpas i Holgers selskab.

Altid med engagement, men samtidig meget lyttende og indfølende - og så havde han humor. Han havde sin helt egen syge og skæve humor.

Holger kunne være rastløs og springende, men hvor havde han godt af at Helga kom ind hans liv. Her var et menneske der lignede ham selv med samme skæve humor og samtidig dyb og med samme spirituelle ballast.

Midt i alt det hele var han også et familiemenneske. Udover sønnerne Thomas og Søren og deres familie, tog han ikke mindst Helgas familie til sig (og vice versa).

Det var bestemt ikke sjovt for Holger at mærke hvordan sygdom og svigtende helbred hen over årene sneg sig ind på ham. Kræft i forskellige former og begyndende altzheimer, men han gjorde alligevel hvad han kunne for at fokusere på noget andet - Helgas store have f.eks. eller naturen og de gode bøger.

Han begraves i Vejby Kirke fredag den 7.maj kl. 12.