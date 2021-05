Michael Learns To Rock klar til at fyre hits af i Portalen

»Played on Pepper«, albummet med hits som "Someday", That's Why.....", "Love Will Never Lie, "How Many Hours" m.fl. var MLTRs svendeprøve, da bandet for første gang, uden indblanding fra producere og pladeselskaber, var alene om al indspilning og teknik. Albummet vil altid stå som en milepæl i dansk og international pop-historie og ikke mindst for bandet selv. Mange af sangene er blevet evergreens i store dele af verden, og albummet har vist sig at bestå tidens test igennem 3 årtier. Den levende og legende energi, som albummet blev skabt af og udstråler, er netop, hvad MLTR ønsker at bringe med sig til Portalen, hvor hele albummet »Played on Pepper« vil blive fremført sammen med MLTRs mange andre hits.