Se billedserie Mia Blichfeldt føler er klart ved at finde tilbage til topformene, og hun glæder sig til DM i februar. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mia Blichfeldt: - Jeg føler mig klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mia Blichfeldt: - Jeg føler mig klar

Sydkysten - 16. januar 2020 kl. 13:44 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrøds Mia Blichfeldt forventer at være i form til at spille DM i begyndelsen af februar. Hun har døjet med skader det seneste års tid, men det går godt nu, og hun ser med forventning frem mod forårets turneringer.

- Det går godt. Jeg regner med at være klar til forårets turneringer. Det er først og fremmest DM i dagene 5. til 8. februar, som jeg målrettet arbejder hen imod, det er jo lige om lidt, siger Mia Blichfeldt, som nu kan spille helt uden smerter.

Det er problemer med svangsenerne i begge fødder og hælsporer, som det seneste års tid har været årsag til, at Mia på grund af stærke smerter ikke har været i stand til at spille det antal kampe og turneringer, som hun havde håbet på. Verdensranglistens nummer 13 forventer at tage revanche her i 2020.

- Jeg har været skadet siden maj sidste år. Jeg har spillet en del turneringer, blandt andet i Asien og Frankrig, men det er ikke blevet helt til det, jeg gerne ville. Det har i perioder været svært at være smertefri, fortæller den ambitiøse badmintonspiller og fortsætter med at fortælle om skaderne:

- Det var meget slemt ved VM sidste år. I september og oktober skar jeg helt ned - også på træningen. Jeg havde ondt, bare jeg skulle rejse mig efter at have ligget ned, og så var jeg så uheldig at få hold i ryggen lige op til Denmark Open.

Mia valgte trods smerter at spille ligakampene, og så har hun ellers holdt fri i december, og skar endnu mere ned på træningen, og det har tydeligvis været godt for fødderne.

Mia Blichfeldt plejer at spille otte-ni gange om ugen og træne fem timer om dagen, men det har de seneste måneder været droslet ned, så det er kun blevet til tre gange træning om ugen. For at skåne fødderne så meget som muligt i en periode har hun også valgt at ændre på træningen.

- Jeg elsker at løbe, og en stor del af min træning har altid været at løbetræne, men det har været hårdt for mine fødder, så i et stykke tid har jeg flyttet en del af min løbetid over på cykling i stedet for, fortæller den 22-årige topspiller.

De seneste måneder har Mia Blichfeldt også brugt en del tid på det mentale, da skaderne selvfølgelig også har virket stressende på hende. Mia har arbejdet benhårdt på at opnå den sædvanlige gode form, og på samme tid har hun passet på ikke at presse sig selv for meget i forhold til at forværre skaderne.

- Jeg har ikke før brugt yoga i min træning, men det er jeg begyndt på nu, og det fungerer godt for mig, fortæller Mia, der lever og ånder for badmintonspillet.

Hun har da også i mange år brugt alt sin tid på badminton, og har siden hun var 16 haft virksomheden OJD som sponsor.

- Jeg tog en HF gennem Team Danmark, og jeg har ikke nogen planer, hvor der står andet end badminton på. Jeg vil slet ikke kunne koncentrere mig om at læse videre nu. Jeg tænker udelukkende i badminton og på at blive bedre, fortæller hun.

Det store mål er da også at blive udtaget til OL, og til trods for, at Mia har spillet lidt færre turneringer og været ramt af skader, så ser det lige nu positivt ud for Solrød-spilleren, der i forhold til resultater ligger forrest til at kvalificere sig til OL. Det er efter april, at der bliver taget stilling til, hvem der skal repræsentere de rød/hvide farver i Tokyo til sommer. Mia vil kæmpe for, at det er hende, der får adgangsbilletten.