Merete Amdisen om gruppen: Barnligt og hadefuldt

Ishøj: Ishøj: - Det er barnligt og hadefuldt og ikke socialdemokratiet værdigt, lyder det fra socialdemokraternes borgmesterkandidat, Merete Amdisen, da Sydkysten beder hende om en kommentar om Facebook-gruppen, »Ishøj vil ikke have Merete Amdisen som borgmester«.

- Alle er jo i deres gode ret, at mene jeg ikke skal være borgmester. Men jeg har svært ved at forene det med at være medlem af Socialdemokratiet, at man aktivt modarbejder, at Socialdemokratiet får borgmesterposten, siger Merete Amdisen. Hun har set Facebook-siden, hvor man modarbejder hendes kandidatur, men følger ikke med i den:

- Det er en lidt speciel situation, som jeg ikke tænker, man har set mange andre steder. Det ærgrer mig, hvis der er andre Socialdemokrater, der har tilsluttet sig. Men det er dybest set ikke mig, det går ud over. Det er partiet og partiets troværdighed, det går ud over, når socialdemokrater offentligt modarbejder beslutninger, der er truffet af medlemmerne, siger Merete Amdisen.

Hun blev i november valgt som partiets spidskandidat med 206 stemmer, mod den nuværende borgmester Ole Bjørstorps 96 stemmer og Annelise Madsens 67 stemmer.

Hun har ikke meget til overs for påstandene i gruppen:

- Jeg har set det allerførste opslag, om at jeg skulle have købt mig til stemmer. Men siden har jeg ikke beskæftiget mig mere med det. Jeg ved jo, med mig selv, at det har ikke noget på sig - og det tænker jeg, at alle, der kender mig, ved. I forbindelse med uddeling af §18-midlerne har jeg ikke mere indflydelse, end Lennart Hartmann Nielsen (V) og Charlotte Jørgensen (DF) og mine to partifæller i udvalget har. Indstillinger kommer fra forvaltningen, og vi bliver enten enige om at følge indstillingerne eller ændre den. I den situation har jeg ikke mere at skulle have sagt end andre, siger hun og understreger:

- Det er respektløst overfor de øvrige udvalgsmedlemmmer, at komme med den påstand.

I forvejen foregår en diskussion om, hvorvidt der har været nedskæringer på ældreområdet, hvor Merete slår fast:

- De anklager, der har været fremsat, de er kommenteret og for de flestes tilfælde tilbagevist. Det er Byrådet der har truffet beslutning om de overordnede budgetter, siger Merete Amdisen.

I gennem de seneste par år har der været splittelse i socialdemokraternes lokalafdeling. Splittelsen kulminerede med kampvalget om spidskandidaturet og borgmesterens efterfølgende udmelding af partiet. Men det troede Merete Amdisen var overstået:

- Det er ikke en splittelse, jeg synes kommer til udtryk i byrådsgruppen. Der, synes jeg, vi har fået et godt samarbejde. Men hvis der er medlemmer føler trang til at modarbejde partiet i det offentlige, så ligger der nok stadig noget og ulmer. Det er ærgerligt, at der ikke er mere respekt for medlemmernes demokratiske beslutninger. Så har jeg mere respekt for dem, der tog konsekvensen og forlod partiet.