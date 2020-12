Se billedserie Merete Amdisen er meget glad for det lækre halstørklæde, som hun har på, som en borger har givet hende. En dag lå pakken med halstørklædet ved hendes hoveddør og vedhæftet var et fint kort, hvor der stod. »Her har du lidt til at varme dig på i denne tid, hvor der blæser kolde, politiske vinde, siger Merete Amdisen med et smil og fortæller, at hun modtog gaven, da der var kampvalg mellem hende, Ole Bjørstorp og Annelise Madsen om at blive borgmesterkandidat. Foto: Helle Midskov

Merete Amdisen har sat kursen mod borgmesterstolen

Sydkysten - 14. december 2020 kl. 16:53 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Målet er fuldstændig klart for 48-årige Merete Amdisen, hun håber, at Socialdemokratiet i Ishøj får så stor opbakning fra vælgerne, at der også efter kommunalvalget til efteråret næste år vil være socialdemokratisk flertal. Merete Amdisen lover, at hvis det bliver hende, der kommer til at stå ved roret, så kan borgerne i Ishøj se frem til, at hun vil fortsætte den kurs, som Socialdemokratiet står for i dag toppet med endnu mere nærvær og inddragelse af borgerne.

- Det vil selvfølgelig være en stor ungdomsdrøm, der vil gå i opfyldelse, hvis jeg får mulighed for at prøve kræfter med mit drømmejob som borgmester. Det vil helt sikkert være en fantastisk opgave at blive en del af alle de politiske processer i byen og bruge al min tid på politik, siger Merete Amdisen, som har siddet i byrådet siden 2005 og haft plads i det tunge økonomiudvalg i alle årene.

Hun ved allerede nu, at hun helt ind i hjertet vil komme til at savne at undervise børnene på Kasperskolen i Ballerup, som er en specialskole for børn med ADHD og autisme.

- Det bliver en omvæltning at undvære eleverne, men som borgmester vil det være muligt at gøre en forskel for endnu flere borgere, forklarer hun.

Et politisk menneske Politik har altid været en naturlig del af Merete Amdisens liv. Hun var ganske lille, da hun kom med i DUI-Leg og Virke i Høje-Taastrup kommune, hvor hun er opvokset. Hun har aldrig været i tvivl om det politiske ståsted og blev allerede som 14-årig medlem af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) i Taastrup for kort efter at overtage formandsposten. Hun var også med til at stifte et ungdomsråd i barndomsbyen, det var i øvrigt sammen med Høje-Taastrup Kommunes nuværende borgmester Michael Ziegler (K). Da hun i forbindelse med studier rykkede til Amager, så var det bare i den lokale afdeling af Socialdemokratiet, at hun lagde sine kræfter, og sådan var det også, da hun flyttede til Ishøj, så tegnede hun med det samme medlemskab af den lokale afdeling.

Hvordan kan jeg hjælpe Hvor det politiske ståsted altid har stået tydeligt for Merete, så var hun lige rundt om at læse historie på universitetet, før hun ændrede retning og fandt den uddannelse, der gav mening for hende.

- Jeg var lige blevet student og begyndte på universitetet som 18-årig. Jeg må bare indrømme, at det hurtigt gik op for mig, at historiestudiet lå alt for langt fra min virkelighed. Så valgte jeg at springe fra og søge ind på seminaret i stedet for, fortæller Merete.

Hun blev færdig som lærer i 1997 og fik job i en almindelig folkeskole.

- I klassen var der kun en elev, der havde damp, som det hed dengang. Det vi kender som ADHD i dag. Mødet med den elev, og hvordan jeg kunne hjælpe og være noget for ham, var startskuddet for mig til det specialiserede børneområde. De seneste 15 år har jeg været på Kasperskolen i Ballerup, fortæller Merete Amdisen, som undervejs selv har jeg fået tre børn. De er i dag 20, 17 og 16 år og har alle gået i skole i Ishøj.

På opfordring Merete Amdisen havde kun boet i Ishøj i et år, da hun blev spurgt til, om hun kunne tænke sig at stille op til regionsrådet, men det virkede for langt væk for hende. Havde det dog bare været til byrådet, sagde hun til familien. 14 dage senere blev hun opfordret til at stille op til kommunalvalget og kom allerede ved første valg helt op som nummer tre på partilisten,

- Jeg fik heldigvis nok personlige stemmer til at bære mit eget mandat. Det er dejligt med opbakning fra vælgerforeningen og endnu mere, at så mange borgere satte kryds ved mit navn. Min yngste datter var kun et år, og jeg fik posten som næstformand i Børne- og undervisningsudvalget. Det var enormt nærværende at snakke med de andre forældre om den politik, som vi førte, når man mødtes i daginstitutionen for at hente børn. Det er netop det, som kommunalpolitik kan. Vi kan komme helt tæt på borgerne, og hvis man byder sig til, så vil de gerne fortælle om, hvad der rører sig, og hvor udfordringerne er, uddyber hun, og fortsætter:

- En gruppe forældre til børn med handicap havde fundet sammen i et stærkt netværk på facebook, hvor jeg og en mere fra byrådet tog kontakt og tog en snak om, hvad der er lovgivning, og hvor vi kan gøre det bedre. Det har nu udmøntet sig i, at vi har møde med den gruppe borgere fire gange om året. Det er godt for både borgere og politikere, slår Amdisen fast.

Hun nævner også henvendelsen fra Udsatterådet og den gode dialog om behovet for hjemløseboliger, som et godt eksempel på borgerinddragelse, og det ønsker hun mere af. Merete Amdisen mener, at muligheden for borgerforslag, som man har i nabokommunen Greve, er en god vej til større dialog med borgerne, og hun vil også arbejde for at genindføre borgerpaneler, som man havde i Ishøj for år tilbage.

Fokusområderne vil for Amdisen - foruden at fastholde de socialdemokratiske værdier og mere nærvær - være den grønne omstilling, hvor hun er opsat på, at der bliver plantet endnu flere træer i Ishøj, end der gør i dag, og så håber hun på hjælp fra staten til at komme støjproblemerne fra motorvejen til livs.

Vild med vestegnen - Jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder end vestegnen. Ishøj er en kommune med mange ressourcestærke borgere og nogle svage, som har brug for hjælp, når livet bliver svært. Vores kommune byder på mange stærke fællesskaber, og borgerne er hurtige til at bakke op om hinanden. For kort tid siden var der et par store brande. Knapt var ilden slukket, før der var indsamlinger i gang til de borgere, som havde mistet deres ejendele, det varmer med den medmenneskelighed, forklarer hun om den kommune, hun håber at blive borgmester i første januar 2022.

Fra sidelinjen Nuværende borgmester Ole Bjørstorp har meldt ud, at han bliver på posten som borgmester frem til og med den 31.december 2021, og ønsker på nuværende tidspunkt ikke at overdrage posten til Merete Amdisen, selv om det formentlig ville være nemmere for hende at vinde valget for Socialdemokratiet, når man sidder i borgmesterstolen, end når man skal passe et job ved siden af.

- Det er vigtigst for mig at beholde retningen, som vi har sat for Ishøj. Når det kommer til det stormvejr, som Socialdemokratiet har været ude i, så handler det nu om at få ro på og inddraget medlemmerne så meget som muligt i partiprogrammet frem mod valget. Jeg har været med i så mange år i lokalpolitik, så jeg kan godt klare valgkamp samtidig med, at jeg passer mit job, forklarer hun.

I byrådsgruppen og i partiforeningen har man erkendt, at den bedste vej frem for Socialdemokratiet i Ishøj er at iværksætte et mæglingsforløb. Et forløb på linje med det, der blev sat i værk op mod valg af borgmesterkandidat, hvor partisekretær for Socialdemokratiet og tidligere borgmester i Roskilde, Poul Lindor Nielsen, rykkede ud som mæglere - dog uden at løse de interne problemer. Selv om det ikke løste problemerne, så var det godt for de involverede, derfor er der taget initiativ til, at der skal eksterne mæglere på igen. Hvem det bliver, er man endnu ikke helt på plads med.

- Vi skal have noget hjælp, så vi kan koncentrere os om at diskutere politik, det er det vigtigste, siger Merete Amdisen, som også gerne tager de politiske diskussioner med hjem i boligen i Ishøj, hvor bølgerne kan gå højt, selv om alle er medlemmer af Socialdemokratiet.

- Min mand, Martin Baden, sidder i regionsrådet for Socialdemokratiet og alle mine børn er medlem af DSU, men det betyder ikke, at vi altid er enige. Vi kan have nogle kæmpe diskussioner, og det er jo bare skønt. Det er til gengæld heller ikke sjældent, at børnene melder, at de gerne vil have et aftensmåltid, hvor vi ikke skal diskutere politik, smiler hun.