Mere strømlinet bilpark til hjemmeplejen

Sydkysten - 04. april 2021 kl. 09:10 Kontakt redaktionen

været bange for at køre nye veje, når det kommer til den grønne omstilling, og siden 2013 har man blandt andet benyttet sig af elbiler i flere og flere af kommunens afdelinger.

Senest er det Ishøj Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, der har fået gavn af den ændrede, miljørigtige tankegang, da man i slutningen af sidste år investerede godt en million kroner i otte nye el-biler, som nu er ved at implementeret i arbejdsdagen.

Det bestemt ikke nyt, at lige medarbejderne ved Ishøj Hjemmepleje og Hjemmesygepleje kører grønt, når de besøger byens borgere, da de var nogle af de første, der fik gavn Ishøj Kommunes beslutning fra 2013 om at dengang at gøre 25 % af kommunens bilpark.

- Siden vi fik de første elbiler, har vi oplevet en større og større interesse og vilje til at ville benytte sig af dem, fremfor vores benzindrevne biler. Medarbejderne sætter nemlig stor pris på, at deres kørsel er blevet meget nemmere og behaglig, blandt andet grundet mindre motorstøj og færre gearskift. Derudover sætter medarbejderne en stor ære i at være nogle af dem, der kører forrest i kampen for at gøre kommunen mere miljøvenlig, og samtidig er håbet, at der fremover kommer flere el-biler og selvfølgelig de nødvendige ladestandere til, fortæller Ina Borup, teamleder af Hjemmesygeplejen.

Det grønne skal overtage

De otte nyeste elbiler, som kommunen købte i slutningen af sidste år, bliver implementeret over de næste par måneder, ligesom der er installeret nye ladestandere ved Brohuset, hvor Ishøj Hjemmepleje og Hjemmesygepleje hører til. Bilerne ramte gaden i midten af marts, hvor man gik i gang med at afprøve et system for opladning, så bilerne i ikke løber tør for strøm midt under turen, og så er det håbet, at man inden længe har kasseret otte benzindrevne biler, som man i stedet sælger videre.

Når de otte nye biler er taget i brug, vil Hjemmeplejens firhjulede flåde bestå af hele 12 elbiler og blot to benzinbiler. Udover Hjemmeplejen fik også Ishøj Kommunes Familieværksted en ny elbil i samme omgang, og i alt i alt råder Ishøj Kommune nu op til 30 eldrevne biler, hvilket udgør godt 20 % af den samlede bilpark, som på nuværende tidspunkt er mulig at udskifte.