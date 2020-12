Send til din ven. X Artiklen: Mere plads til cykler og fodgængere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere plads til cykler og fodgængere

Sydkysten - 08. december 2020 kl. 12:10 Kontakt redaktionen

Vallensbæk fjerner noget af biltrafikken på Kløvervænget, så forholdene bliver bedre for cyklister og gående. Det gør de ved at lade trafikken til de to institutioner i området køre ad Gymnasievej.

I fællesskab med bolig- og grundejerforeningerne i Vallensbæk Nord har kommunen udarbjedet en plan for, hvordan vi kan gøre trafiksikkerheden bedre omkring Blomsterengen, Kløvervænget og Horsestien.

Nu er de færdige med de to nye indkørsler fra Gymnasievej til de to institutioner Kirkebækskolen og Kløverengen, og det betyder, at de to indkørsler fra Kløvervænget bliver lukket.

Kort sagt, hvis man skal til en af de to institutioner i Nord, skal man ikke længere køre ad Kløvervænget. I stedet går turen ad Gymnasievej.

Cykler og gående kan forsat komme fra Kløvervænget over til Horsestien langs Gymnasievej, og nu på et rigtigt fortov i stedet for et hul i hækken med en trampesti.

Ændringen i adgangsvejen til institutionerne er resultatet af den dialog kommunen har haft med bolig- og grundejerforeningerne om forbedring af infrastrukturen i Nordmarken.

Vallensbæk Kommune har allerede lavet en ny cykelsti langs den nordlige ende af Blomsterengen til Horsestien. Der er også lavet to midlertidige stier fra Hvidkløvervænget og Grønkløvervænget til den nye cykelsti langs Blomsterengen.

Man kan altså nemt hoppe på cyklen fra Hvid- og Grønkløvervænget og cykle på stier til Horsestien.