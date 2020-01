Klummen her er skrevet af Morten Scheelsbeck, journalist, far til tre ? og medlem af Det Konservative Folkeparti. Klummen kan også læses i Lokalavisen Sydkysten og Solrød Avis uge 5.

Meld dig ind i et parti og gør en forskel

Sydkysten - 31. januar 2020 kl. 12:35 Af Morten Scheelsbeck

Klumme. Er du en af dem, der synes, at et eller andet i samfundet er forkert? Eller at noget i hvert fald kunne gøres bedre? Eller at politikernes prioriteter er helt skæve? Ja, det er du nok, for det er vi jo i bund og grund alle sammen. Men hvis du er, og du står ved det og tør stå på mål for det, så har jeg en god idé til dig: Meld dig ind i et parti.

Tilbage i 1950'erne og 1960'erne lå de danske partiers samlede medlemstal et godt stykke over 500.000. Men i 1970'erne gik det helt galt - måske på grund af den politiske opbrydning og omvæltning efter jordskredsvalget i 1973 - og i dag er vi nede på 150.000 danske partimedlemmer. Vi har altså oplevet at fald fra cirka 20 procent af befolkningen til omkring fem procent af befolkningen. Det er alligevel markant, selvom det har været over lang tid.

Men er det så et alvorligt problem? Njarhh, der er nok større problemer i verden, men jeg synes alligevel, at det er ærgerligt, at der ikke er flere danskere, der engagerer sig i partipolitik - for det er nu engang her, at man får den største indflydelse.

Enkeltsager fylder mere end partipolitik

I dag kæmper mange danskere i langt højere grad fra enkeltsag til enkeltsag. Folk tager sager op, der lige nu og her fylder i deres hverdag. Det kan være bredere og mere principielle sager som modstanden mod et erhvervsbyggeri eller støtte til lærere under en konflikt, men det kan også være meget (undskyld udtrykket!) banale sager som kampen for flere blomster på en specifik vejstrækning eller modstanden mod et springvand.

Og lad mig lige understrege: Jeg har intet - som i intet - imod, at folk engagerer sig i den slags sager. Det er kun godt, og man skal altid anerkende, når folk kæmper for noget, de tror på. Men jeg må bare sige, at hvis man i et lidt bredere perspektiv og på lidt længere sigt virkelig vil have indflydelse på, hvordan lokalsamfundet, kommunen eller hele landet skal se ud, så er det altså i et parti, man skal lægge sin energi for at få mest muligt ud af det.

Jeg har selv været aktiv i både ungdoms- og i 'voksen'-politik, siden jeg var 14 år - og det er altså helt vildt, hvad man kan få ud af det på flere niveauer. Det er ikke altid det fedeste at uddele pjecer på gågaden i regn og slud i november, når folk i forvejen synes, man er lidt nørdet, og det kan også være lidt øv, når der kun møder otte op til et politisk debatmøde i den lokale vælgerforening.

Bliv udfordret og bliv klogere

Men man bliver skarp på sine holdninger, når man debatterer dem og bliver udfordret på dem. Man vænner sig til at følge helt anderledes dedikeret med i samfundet omkring sig. Man får mulighed for at deltage i arbejdet med at udfærdige sit partis valgprogram op til et valg, hvilket jo har indflydelse efter valget. Og man får et godt netværk - både lokalt og nationalt - af andre interesserede mennesker med holdninger og vilje og lyst til at gøre en forskel i retning af det, de tror på.

Og nej, de danske partier er ikke klappekageklubber, hvor man sidder og er enige om alt med hinanden. Jeg skal lige love for, at man også internt bliver udfordret på sine holdninger og derfra bliver klogere.

Kort sagt: Det koster kun et par hundrede kroner om året, og du får så meget mere igen. Find en partitest og se, hvem du for tiden er mest enig med - og gør så noget ved det.

