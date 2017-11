Se billedserie Her ses Emma Cramer og veninden Nanna, som også var med på turen, sammen med en lille dreng i flygtningelejren Bidi Bidi i Uganda. Privatfoto.

Medmenneskeligheden gjorde indtryk på Emma

Sydkysten - 26. november 2017 kl. 08:31 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i september fortalte 18-årige Emma Cramer - sammen med veninden Rikke Gyldenlykke - om sine planer om at rejse til flygtningelandsbyen Bidi Bidi i Uganda for at blive klogere på flygtninges vilkår i landet.

Turen fandt sted i efterårsferien, hvor de to gymnasieelever sammen med en gruppe jævnaldrende fik mulighed for at se verdens største flygtningelandsby, som huser omkring 285.000 sydsudanske flygtninge. Turen var arrangeret af projektet Mevation, et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp og sangerinden Medina.

Nu er Emma Cramer tilbage i Danmark, hvor hun har haft tid til at reflektere over de oplevelser, som hun fik ud af turen.

- Det, som gjorde størst indtryk på mig, var nok medmenneskeligheden, og hvor venlige de var, siger Emma Cramer og fortæller om en episode, hvor de unges bus havde sat sig fast i en grøft.

- Det kan godt være, at det var en dårlig oplevelse, men det var en god oplevelse at se, at der efter et minut kom 20 store mænd gående - faktisk løbende - for at hjælpe os, fortæller hun.

Mødet med Viola Især i det center, hvor nye flygtninge bliver modtaget og registreret, mødte hun nogle menneskeskæbner, som også gjorde stort indtryk på hende. For eksempel mødte hun 16-årige Viola, som fortalte, at hun var flygtet på egen hånd, efter forældrene efterlod hende alene i Sydsudan. Hendes største ønske var at komme i skole igen, så hun senere hen kunne opfylde sin drøm om at blive bankdame. Samtidig håbede Viola på at finde nogen i landsbyen, som kunne blive en slags nye familiemedlemmer for hende, fortæller Emma Cramer.

- Når man er kommet ind i lejren, er de alle sammen en familie. Man får nærmest en ny familie, siger hun og forklarer, at flygtningene bliver tildelt et stykke jord på 50 gange 50 meter. Her skal de selv bygge en lerhytte, som kan blive deres nye hjem.

Mødet med Viola gjorde indtryk på Emma Cramer, fordi den sydsudanske piges liv stod i skarp kontrast til livet hjemme i Danmark.

- Det sætter tingene i perspektiv, når jeg lever i en kernefamilie og går i skole hver dag, som desuden er gratis, siger hun.

Inde i selve landsbyen så Emma Cramer, hvordan flygtningene havde skabt sig en ny tilværelse og opbygget et lille samfund med egne huse og et marked, som de selv havde bygget. FN sørgede for lægehjælp og madrationer, og ved for eksempel at slå græsset eller dyrke markerne kunne flygtningene tjene et beløb, der svarer til 100 danske kroner om ugen, fortæller Emma Cramer.

- Når man møder dem, som har boet der i nogle år, er de glade for at bo der, og de har fundet deres plads, hvor de er, siger hun.

- Men man siger, at flygtninge bliver i en flygtningelejr i 17 år (gennemsnitligt, red.), inden de rejser tilbage til deres hjemland. Så planen har aldrig været, at de skal blive der for evigt.

Vilde kontraster Emma Cramer mener, at danskerne kunne lære noget af de flygtninge og hjælpeorganisationer, som man finder i Bidi Bidi.

- Jeg synes, vi har et problem med medmenneskelighed i Danmark. Det kræver så lidt for eksempel at sige hej til buschaufføren om morgenen eller at give det lille smil, som de hele tiden giver i flygtningelandsbyen, fortæller gymnasieeleven, der også efterlyser medmenneskelighed på politisk plan i Danmark.

- Lige inden vi tog afsted, lukkede man for kvoteflygtninge, og der er stadig meget debat om det. (I Bidi Bidi, red.) bliver de bare ved, ved og ved med at tage imod. Det kan godt være, at det er nærområdet, men de gør det, selvom de har færre ressourcer og penge, end vi har. Det sætter nogle vilde kontraster, siger hun.

18-årige Emma Cramer skal nu ud på folkeskoler og gymnasier for at fortælle om sine oplevelser på turen, som hun også har fortalt om i radioen. Hun håber, at hun kan inspirere andre til at gøre som hende og interessere sig mere for verdens flygtninge.

Se flere billeder fra besøget i Bidi Bidi i billedserien over artiklen.