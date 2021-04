Medlemmer gjorde banen klar til en ny sæson

Som alle andre aktiviteter måtte også denne dag planlægges lidt anderledes, så forsamlingsforbud og coronarestriktioner blev overholdt. De første frivillige stemplende ind lidt efter solen var stået op og de sidste sluttede, da solen igen gik ned. Hele dagen var små grupper spredt rundt på anlægget og der blev samlet nedkørte bolde op på driving range, malet blomsterkasser, plantet blomster på terrasserne og ikke mindst sået græs i de såkaldte turfhuller, som opstår, når spillerne "skræller" et stykke af det øverste lag med deres slag.

- De knap 40 medlemmer, der møder op til Banens Dag og hver arbejder i 2-3 timer, svarer til cirka tre ugers arbejde for én greenkeeper, forklarer baneudvalgsformand Ole Kahlen og fortsætter:

- Nogle af de opgaver, der bliver udført i forbindelse med Banens Dag ville i mange tilfælde blive nedprioriteret i særdeleshed her i foråret, hvor greenkeeperne har ekstra travlt på banen, så medlemmernes hjælp er helt uvurderlig for os.

Efter Banens Dag er golfbanen på Karlslunde Centervej nu helt klar til Golfens Dag søndag, den 25. april, hvor klubben holder åbent hus mellem 14 og 16 for alle, der har lyst til at prøve at spille golf.