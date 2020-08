Medarbejder på plejecenter smittet med corona

Den smittede medarbejder har været i kontakt med seks beboere, som alle er isoleret. De pårørende har fået besked. Ishøj Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at få corona-testet alle medarbejdere og alle beboere på både plejecentret og de tilhørende ældreboliger.

Når testresultaterne er klar, vil kommunen tage stilling til, om det er sikkert at genåbne for besøg eller, om plejecentret fortsat skal være lukket for besøgende.