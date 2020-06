Medarbejder på Højstruphave smittet med corona

Derfor begynder plejehjemmet en proces, hvor de igen kan åbne for besøgende i haven. De kan dog ikke præcist sige, hvornår det kommer til at ske.

Vallensbæk Kommune oplyser, at årsagen til, at de lukker ned for besøg, er, at de ikke tager nogen chancer i forbindelse med coronavirussen, som allerede en gang har hærget Højstruphave. I marts var 17 beboere smittede og det resulterede i, at i alt 9 beboere omkom på grund af virussen.