Astrid Trier Mørk underviser i dansk og filosofi.

Med i opløbet til stor undervisningpris

Sydkysten - 27. april 2018 kl. 06:41 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke grebet ud af den blå luft, at gymnasielærer Astrid Trier Mørk nu er med blandt de fem nominerede til Politikens Undervisningspris. Hele 33 elever fra Solrød Gymnasium havde nemlig indstillet hende til prisen, som Politiken hvert år uddeler til en grundskole-, en gymnasie- og en erhvervsskolelærer for at sætte fokus på den gode lærer og den gode undervisning.

I alt har Politiken modtaget 2035 indstillinger i alle tre kategorier og så efterfølgende nomineret fem lærere inden for hver af de tre kategorier, og den 2. maj bliver prisen uddelt ved en fest i Politikens Hus i København. Et panel, som for gymnasielærernes vedkommende blandt andet består af forskere og undervisere, vælger vinderne, som modtager hver 75.000 kroner, hvoraf en tredjedel skal bruges på projekter på skolen eller til efteruddannelse.

Astrid Trier Mørk underviser i dansk og filosofi, og i indstillingerne beskriver eleverne hende som en humørbombe, opmærksom på hver enkelt elev og en lærer i en liga for sig selv.

- Ud over selve undervisningen engagerer Astrid sig også i elevers private liv, hvis de måske har brug for det eller ønsker det, og det har hjulpet mange at vide, at hun er til at tale med ikke kun som lærer, men også som person, lyder det i en af indstillingerne.