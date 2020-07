For hver krone, du vælger at donere af din pant, fordobler Bilka beløbet, som går til Næstehjælperne i Ishøj.

Med et tryk på pantknappen kan du være med til at støtte Næstehjælperne

Sydkysten - 18. juli 2020 kl. 13:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tomme sodavandsflasker, øldåser og juiceflasker er ikke bare tom emballage uden betydning, som du kan få nogle håndører for, når du panter. Faktisk kan dine tomme flasker og dåser ende med at være en stor hjælp til udsatte familier og borgere i Ishøj i deres dagligdag.

Med et tryk på pantknappen i Bilka Ishøj kan du være med til at støtte Næstehjælperne Ishøj, der hjælper udsatte borgere i deres hverdag. For hver krone, du vælger at donere af din pant, fordobler Bilka beløbet.

For siden foråret har kunderne i Bilka Ishøj kunne donere deres pant til Næstehjælperne Ishøj gennem et tryk på pantknappen. I foråret 2021 vil beløbet blive gjort op, og så fordobler Bilka donationen, før pengene går direkte til aktiviteter og mad til udsatte borgere og familier i Ishøj.

Gennem en Facebook-afstemning blandt Bilka Ishøjs kunder blev Næstehjælperne Ishøj en suveræn vinder til at skulle modtage de donerede pantpenge.

- Næstehjælperne fylder meget her i lokalområdet, hvor mange mennesker er hårdt ramt. Der er forældre, der ikke ved, hvad de skal putte i madpakken i morgen, når børnene skal i skole, og det er skræmmende. Derfor håber vi virkelig, at borgerne vil donere deres pantpenge, så vi kan hjælpe de svageste i Ishøj. Der er mange, der har brug for hjælp, og derfor er vi glade for at kunne fordoble beløbet til foråret, siger Martin Reinholdt, der er varehuschef i Bilka Ishøj.

Hos Næstehjælperne i Ishøj er de meget taknemmelige for, at Bilka Ishøj, sammen med kunderne, er med til at tage lokalt og socialt ansvar for de udsatte borgere.

- Vi kæmper året rundt for at skaffe penge til aktiviteter og mad. For det er desværre sådan, at ikke alle familier har penge til mad hver måned. Derfor vil donationen gøre en kæmpe forskel, og måske er det også denne donation, der bliver afgørende for, om vi også kan give julehjælp i 2021. For alle børn og familier fortjener en god jul, siger Karina Kronborg Hansen fra Næstehjælperne i Ishøj.