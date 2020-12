Se billedserie Mikkel Wyrtz og Sofie Løkkegaard gør en kæmpe indsats for at få de unge i Greve godt ind på arbejdsmarkedet.Foto: Anett Kristensen

McDonald's vinder pris for at tage ansvar

01. december 2020

McDonald's vinder Greve CSR-pris for den kæmpe indsats, som virksomheden gør for især områdets unge for at hjælpe dem godt ind på arbejdsmarkedet.

- Vi er naturligt glade og stolte over at blive krediteret for vores samfundsansvar med CSR-prisen. Det betyder meget, at der er nogle, som har indstillet os til den. De vigtigste ingredienser hos McDonald's er medarbejderne og at skabe en arbejdsplads med god trivsel. Det er vi meget skarpe på. Hovedparten af vores medarbejdere er unge, og det er vigtigt, at deres første møde med arbejdsmarkedet bliver en positiv oplevelse. Det vil vi gerne give dem, sagde Sofie Løkkegaard, da hun og ægtemanden, Mikkel Wyrtz, modtog statuette og diplom af Helena Nymann, som er formand for GreveSolrødErhverv, og borgmester Pernille Beckmann (V).

Sofie Løkkegaard og Mikkel Wyrtz har de seneste tre år drevet McDonald's i Greve, og foruden den i Greve har de også McDonald's restauranter i Høje-Taastrup, Vallensbæk og Køge.

Det er den indsats, som McDonald's har gjort i flere år for Greves unge, som formanden for GreveSolrødErhverv og borgmesteren gerne ville honorere, forklarede Helena Nymann ved overrækkelsen.

Vil tiltrække uromagere

- Det er den brede rekruttering fra alle målgrupper, som McDonald's i Greve har påtaget sig, som viser en stor rummelighed. Særligt for de unge betyder en positiv introduktion til arbejdslivet meget, og derfor har McDonald's også en opdragende effekt på de unges forståelse for kundeservice, samarbejde og det at være et led i et produktionsflow. McDonald's har et bevidst stærkt samarbejde med de lokale jobcentre og er i offensiven vedrørende f.eks. praktikaftaler, udredningsforløb og sprogpraktikker, det sætter vi pris på, sagde Helena Nymann og fortsatte:

- McDonalds i Greve ligger placeret i Hundige i et område med stærke sociale udfordringer. Det gælder blandt andet grupperinger og bandekriminalitet, og virksomheden har derfor som bevidst mål at tiltrække potentielle uromagere. Dette med det formål, at disse unge netop ikke involveres i lokale og sociale udfordringer, men i stedet vælger et godt arbejde, uddannelse og på den lange bane selvforsørgelse, det er flot, arbejde sagde hun.

McDonald's har været med i projekt Code of Care i Greve fra dets begyndelse i Greve-regi opg har også på det felt udvist socialt ansvar og deltagelse.

McDonald's har styr på medarbejdetrivsel og har i forbindelse med en løbende og målrettet opfølgning overfor medarbejderne styr på arbejdsglæde, udvikling og fastholdelse i jobbet. Derfor udpeges virksomheden som årets vinder af Greve CSR-pris, uddybede Helena Nymann, og Sofie Løkkegaard kunne bekræfte, at glæden ved samarbejdet gik begge veje, og at flere praktikaftaler og udredningsforløb rent faktisk er endt i ordinære jobs i restauranten i Greve.

- At det lykkes så godt for os skyldes, at vi har fokus på den enkelte medarbejder fra den første samtale. Vi følger op med trivselssamtaler efter 30 dage, så 90 dage og alle medarbejdere har samtaler med deres nærmeste leder et par gange om året. Det er samtaler om, hvad medarbejderne kan arbejde med og udvikle sig indenfor, men det gælder også den anden vej rundt, hvad ønsker medarbejderne, vi skal have fokus på. Vi har også anonyme meningsmålinger, hvor medarbejderne kan give udtryk for, hvad de synes, der er godt, og hvad der er skidt, forklarede Sofie Løkkegaard, som fortalte, at udgangspunktet for at blive ansat og være kunde hos McDonald's er, at man opfører sig ordentligt. -

Og det er Sofies Løkkegaards indtryk, at det kan langt de fleste unge, og at der er en tendens til, at mange taler om, at de unge ikke opfører sig ordentligt, men hos McDonald's oplever man det stikmodsatte. Unge der gerne vil, og det glæder hende særligt i denne tid, hvor McDonald's i Greve har meget travlt og har været ude og ansatte flere medarbejdere.

Parrets fire restauranter er alle i vækst, og Sofie Løkkegaard og Mikkel Wyrtz vil da heller ikke afvise, at de gerne vil overtage flere McDonald's restauranter på sigt.