Politiet fandt frem til en bil, der passede på beskrivelsen, og kunne anholde to rumænere på Solrød Strandvej natten til mandag. Foto: THOMAS OLSEN

Masse-indbrud i varebiler: To rumænere anholdt

Sydkysten - 05. februar 2018 kl. 11:58 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To rumænere er i nat blevet anholdt i Solrød efter en weekend med usædvanligt mange indbrud i varebiler på Østsjælland. Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

- Ud fra fremgangsmåden, det snævre geografiske område og tidsrummet, så tror jeg, politiet kan mistænke dem for alle tyverierne, siger Martin Bjerregaard.

Natten til fredag skete der indbrud i varebiler i Roskilde, Øm, Solrød og to gange i Ejby, og fra fredag til lørdag skete en hel stribe indbrud i Solrød, Lille Skensved, Tune, Mosede og Greve. En 40-årig kvinde blev natten til fredag slået i hovedet, efter hun natten til lørdag ved 02-tiden konfronterede to mænd, der var ved at bryde ind i en varebil på Ringmarken i Lille Skensved.

Natten til søndag blev en varebil, der blev set ved flere af indbrudene de foregående dage, så standset i Slagelse-området. Bilen er fortsat i politiets varetægt, men de to mænd i bilen nåede at løbe væk. Det er nu op til efterforskerne at finde en sammenhæng mellem alle tyverierne.

Det lykkedes til gengæld politiet at anholde de to ovennævnte rumænere natten til mandag efter endnu et indbrud i en varebil, denne gang klokken 01.21 på Maglekæret i Solrød. Også her blev gerningsmændene opdaget, og der blev ringet efter politiet. Ifølge beskrivelsen havde gerningsmændene kørt i en udenlandsk indregistreret bil med defekt lys, og det lykkedes politiet at standse netop sådan en bil klokken 01.45 på Solrød Strandvej. De to mænd i bilen, to rumænere på 19 og 22 år, blev anholdt på udramatisk vis og kørt til politistationen, hvor de fortsat sidder, mens politiets jurister tager stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Her vil blive anklagerens opgave at overbevise dommeren om, at der er grundlag for at varetægtsfængsle dem som mistænkte for de andre indbrud i varebiler på Østsjælland den forgangne weekend, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Udover de ovennævnte episoder været brudt ind i varebiler på Nordhøj i Køge, Byagerparken, Elkærparken, Åkandevej og Rytterstien i Tune samt på Mosede Bygade, Damhaven og Rosenlyparken i Greve.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at de ikke kender nærmere til omstændighederne for, hvorfor varebilen blev standset i Slagelse-området.