Marinbiolog: Lad døde sæler ligge i vandet

Efter at Lokalavisen Sydkysten i søndags bragte historien om den døde sæl, har flere lokale borgere på avisens Facebookside givet udtryk for, at de ofte ser døde sæler, der ligger i vandkanten ved Greve strand.

Tirsdag oplyste Jens Ole Eliasen fra Greve Kommunes Park og Vej-afdeling, at de havde været på stranden for at fjerne to sæler om tirsdagen. Den ene lå ud for Strandlyst Alle, mens den anden lå ud for Granvænget. En lignende opgave havde Park og Vej været på for nogle uger siden, hvor kommunen havde samlet fire døde sæler op fra stranden.