Manglede kun køreprøve: Taget for kørsel uden kørekort

Manden oplyste godt nok at han havde taget teoriprøven og alle køretimer - han manglede alene selve køreprøven.

Det viste sig at bilen 26-årige fører ikke have kørekort.

Tirsdag den 25. august kl 10:29 blev en af vores patruljer opmærksom på en bil på Ishøj Boulevard og valgte at bringe bilen til standsning.

Det forsøgte betjentene at få efterprøvet, men oplysningerne kunne ikke dokumentres. Den 26-årige blev sigtet for at køre uden kortkort.