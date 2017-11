Mange har stemt i Solrød

Det tegner umiddelbart lyst for stemmeprocenten i Solrød Kommune, hvor 33,14 procent at vælgerne klokken 15 havde stemt på et af kommunens tre valgsteder.

Det svarer til, at 5641 vælgere ud af de 17.022 vælgere i Solrød Kommune havde stemt klokken 15. Så enten har borgerne været tidligere af sted for at stemme ved dette valg eller også er der chance for, at stemmeprocenten i Solrød bliver højere ved kommunalvalget i år end de seneste par valg. Man skal dog huske, at ved de seneste valg åbnede valgstederne først klokken 9.