Budgettet for 2022 blev mandag vedtaget.

Mange fingeraftryk på budget

Alle partier og lister med undtagelse af Liberal Alliance står bag budget 2022-2025, som blev vedtaget mandag aften i Solrød.

Sydkysten - 12. oktober 2021 kl. 19:09 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Kun ganske få byrådsmedlemmer tog ikke ordet på byrådsmødet mandag aften for at markere, hvor glade de var for, at netop de havde fået en mærkesag med i budgettet for 2022-2025. Samtlige ordførere kunne berette om markante fingeraftryk, som netop deres parti eller liste havde sat i budgettet, som Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Havdruplisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti står bag.

- Jeg er super glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal om årets budgetaftale. Den sikrer stabilitet og udvikling, og at Solrød Kommune kan fortsætte udviklingen med at være et dejligt sted at leve og bo. Sammen har vi vedtaget et både ambitiøst, ansvarligt og realistisk budget inden for de givne rammer, sagde borgmester Niels Hörup (V) indledningsvis og tilføjede, at det var sådan i Solrød, at ville man tage ansvar, så fik man også indflydelse. Partifælle Lene Stevnhoved fulgte op, hvor borgmesteren slap.

- Solrød er kendetegnet ved orden og redelighed i kommunens økonomi, hvor vi planlægger langsigtet. Det er som med privatøkonomien. Det nytter ikke, at man bruger hver en klink i hverdagen. Så vil jeg stille gøre opmærksom på, at vi gør et stort indhug i kassebeholdningen de kommende år, nu hvor vi ikke får indtægter ind for jordsalg, sagde Lene Stevnhoved med henvisning til, at der er vedtaget en lille skattestigning på 0,1 procentpoint for 2022.

Lene Stevnhoved glædede sig over, at man har købt sig tid i forhold til Ungebasen, som først stod til at blive lukket.

Ungebasen fortsætter frem til ultimo juni 2022, og der skal fremlægges en analyse af, hvilke fremtidige tilbud inden for den kommunale indsats der skal være til de 15-25 årige. Analysen kan ændre aftaleparternes beslutning.

Jernbaneovergang Henning Christiansen fra Havdruplisten var glad for den brede aftale og konstaterede tørt, at man vil gerne så meget som muligt, men at pengene kun kan bruges en gang. Han var glad for, at det var med i aftalen, at man skal se på muligheden for stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station i samarbejde med DSB og BaneDanmark. Så nævnte han, at Havdruplisten fortsat vil arbejde for et medborgerhus, selv om det ikke var med denne gang.

Mere plads til børnene Tilfredsheden med aftalen var også til at få øje på hos Socialdemokratiets gruppeformand.

- Selvom vi står med et sparebudget, hvor vi må spænde livremmen ind, er der blevet plads til flere gode tiltag i aftalen med tydelige socialdemokratiske aftryk. Alt sker ikke næste år, det er en præmis, når man indgår brede kompromiser. Men det er nødvendige skridt for at sikre velfærden i fremtiden. Som konsekvens af de store udfordringer, vi har i kommunen, med at finde plads til vores børn i vores dagtilbud, er det godt, at vi her sidder med en aftale, der giver mere kapacitet på området, sagde Jonas Ring Madsen og fortsatte:

- Både aftalen om ny integreret daginstitution i strandområdet og udvidelsen af naturbørnehaven vil give mere plads til vores børn og børnefamilierne bedre mulighed for at vælge det pasningstilbud, der passer ind i den enkeltes familieliv. Ikke mindst giver den øgede plads i daginstitutionerne os endelig mulighed for at rulle overgangen til børnehaven tilbage til, hvor den var engang. Nemlig til det tredje år.

Jonas Ring Madsen slog fast, at det var et budget, hvor der ikke var plads til slinger i valsen.

- Det er et budget, der kun lige holder sammen, og vi står over for flere udfordringer i fremtiden som kræver nye løsninger, hvis vi skal kunne sikre den samme velfærd for færre penge i fremtiden. Det er bydende nødvendigt, at vi tænker nyt. Ellers kigger vi ind i endnu et sparebudget, som det vi sidder med i år, sagde den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

Bo Nygaard Larsen var begejstret og fortalte, at som radikal var det her et ønskebudget..

- Det ligger i overslagsårene, at der kommer en ny institution i strandområdet. Det er tiltrængt. Der er pres på vores institutioner, og derfor er der behov for at øge kapaciteten, sagde Bo Nygaard Larsen og fortsatte:

- I administrationens budgetforslag var der lagt op til at forkorte åbningstiderne i daginstitutionerne. Dette bliver ikke til noget. Heldigvis. Radikale er glade for, at vi i 2022 kan fastholde de nuværende åbningstider. Det skylder vi børnene, forældrene og familierne. Solrød er en pendler kommune, og derfor er det afgørende, at vi kan tilbyde vores borgere en så optimal service som muligt.

Henrik T. Larsen fra SF var glad for, at den grimme stramning, der var lagt op til med fjernelse af klippekort muligheden for ældre var droppet. Han meldte klart ud, når der skulle arbejdes videre med overgangen ved jernbanen i Havdrup, så ønskede SF, at man skulle arbejde på en tunnel under banen.

Dansk Folkeparti var tilfreds med, at de var blevet ved forhandlingsbordet.

- Vi fik vigtige punkter med i budgetaftalen og fik aftalen drejet i vores retning. Det lykkedes bla. at få udsat lukningen af Ungebasen, noget som gør, at vi kan vinde tid og sikre en fornuftig løsning for nogle af vores allermest sårbare unge. Det lykkedes også at forpurre besparelsen på lukningen af daginstitutionerne - altså en time i ydertimerne.

Brian Mørch var også tilfreds med, at "kælkebakken" i Jersie Strand forbliver et grønt område.

Skattestigninger Budgettet for de kommende år betyder en skattestigning og det er ikke konservativ politik.

- Vi er imod skattestigninger, men det er nødvendigt og den udligner en til en de stigninger, som vi er blevet pålagt i forbindelse med den kommunale udligning, kom det fra De Konservatives Jan Færch, som med stor ros til aftaleparterne sagde, at kompromisets kunst var tilgodeset i rigt omfang i forbindelse med budgettet.

Det var netop skattestigningen, der var årsag til, at Liberal Alliance som det eneste parti står udenfor budgettet.

- Vi blev mødt med ultimativt krav om, at skatten skulle sættes op. Liberal Alliances budgetforslag viser, at det er muligt at hæve den borgernære velfærd og holde skatten i ro, hvis man er villig til at prioritere, sagde Emil Blücher og fortsatte:

- Vi ønsker blandt andet at afsætte penge til en ny institution i 2022 samt 30 mio. kr. til bedre trafiksikkerhed og 500 kr. ekstra pr. folkeskoleelev. Sidst men ikke mindst er vi ambitiøse for Havdrup og ønsker at omdanne Fakta-bygningen til et medborgerhus, samt give mulighed for et friplejehjem ved Tykmosevej.