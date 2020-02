Send til din ven. X Artiklen: Mand vågnede, da indbrudstyve lyste ham i ansigtet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand vågnede, da indbrudstyve lyste ham i ansigtet

Sydkysten - 11. februar 2020 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sort Mercedes Vito, der blev stjålet i Greve mandag aften, blev senere brugt under et indbrud i Køge.

Bilen stjålet fra en adresse i Greve, hvor den holdt i tomgang, mens ejeren løb et kort ærinde. Da han kom tilbage til bilen, var den væk, og han nåede ikke at se, hvem der havde taget den. Bilen blev efterlyst, og politiets patruljer blev bedt om at holde udkig.

Omkring klokken 22 anmeldte en husejer i Strøby Egede ved Køge, at han var vågnet på sofaen, da han blev lyst i ansigtet af en lommelygte, Han råbte af de to indbrudstyve, der befandt sig i huset, som stak af og kørte fra stedet i en bil, der passede på beskrivelsen af den sorte Mercedes Vito.

En time senere fik en patrulje øje på den stjålne bil, som svingede fra Ringvejen i Køge til Ringstedvej, hvor den kørte øst på.

Føreren satte hastigheden op, svingede til venstre ad Parkvej, hvor bilen standsede og fire personer stak af i forskellige retninger.

Patruljen løb efter føreren , som var løbet i vestlig retning hen mod Køge Kapel, men han hoppede over et hegn og løb videre mod Ringstedvej, hvor han forcerede højt hegn med pigtråd, hvor det lykkedes ham at slippe fra patruljen.

En hundepatrulje var samtidig ankommet til stedet, og gik spor efter de flygtede mænd, men fandt ikke frem til dem. Hundene fandt en hue og to handsker på ruten, som formodes at være smidt af en af mændene. De blev sikret med henblik på sporsøgning. Den stjålne varebil blev nøje undersøgt, hvorefter den blev udleveret til ejeren. I bilen blev fundet værktøj, som kunne have været anvendt i forbindelse med indbrud.

Politiet efterforsker nu sagen, og afventer de tekniske erklæringer fra sporsøgningen, som forhåbentlig kan give politiet mere at gå efter i sagen. Der blev desuden begået et indbrudsforsøg på adressen Brinken i Strøby Egede omkring samme tidspunkt, som indbruddet på Kystvejen. Politiet undersøger nu, om der kan være tale om samme gerningsmænd.